En Marea acorda a súa desparición, aínda que a súa disolución definitiva "non será inmediata"

SANTIAGO. EP. En Marea decidiu desaparecer como partido, aínda que a súa disolución como organización "non será inmediata" e, mentres tanto, prestará apoio ao "corenta" candidaturas municipalistas afíns que teñen representación en distintas corporacións locais de Galicia.

Así o decidiron os 52 inscritos (37 de forma presencial e outros 12 por vía telemática) que participaron nun plenario celebrado no Hotel Congreso de Teo, no que, após o trompazo electoral das autonómicas de xullo, estaba sobre a mesa disolver o partido ou seguir adiante coa renovación dos seus órganos de dirección.

Con todo, finalmente optaron por unha vía intermedia: desparecer como organización política pero pospor 'sine die' a liquidación do partido para seguir "apoiando" ás mareas municipalistas que continúan activas.

Así o explicaron os portavoces da organización Pancho Casal e María Chao nunha rolda de prensa posterior ao plenario, na que explicaron que En Marea non quere "ser un obstáculo" para que xurda un "novo proxecto" que catalice os ideais dun movemento que consideran aínda vivos. Segundo Casal, no momento en que exista ese "novo proxecto", En Marea certificará a súa disolución, para a que xa "inician os trámites".

En Marea naceu como partido no verán de 2016 para representar nas urnas ás forzas da esquerda que, entón, atopábanse en pleno auxe. Con todo, as loitas internas derivaron en que os principais promotores daquel partido instrumental (Anova, Esquerda Unida, Podemos e as mareas de Santiago e A Coruña) se apartasen do sector que retivo o control da marca coa que o autodenominado proxecto de 'unidade popular' logrou ser segunda forza parlamentaria na pasada lexislatura.

Catro anos despois e con ambos os bandos fóra das institucións autonómicas, a En Marea que liderou o maxistrado Luís Villares ata que decidiu abandonar a primeira liña política encamíñase á súa disolución, como así acordaron as 52 persoas que participaron no plenario deste sábado.

Pero a desaparición non será inmediata porque, segundo explicou Pancho Casal, "irse para casa sería unha posición case indigna". "Temos unha responsabilidade ineludible de seguir traballando na solución dos problemas de Galicia", manifestou o que foi cabeza de lista de Marea Galeguista, coalición na que participaba En Marea xunto con Compromiso por Galicia e Partido Galeguista e que fracasou nas urnas ao obter o 0,22% dos votos nas eleccións autonómicas do pasado mes de xullo.

"O electorado castigounos dunha forma absolutamente merecida por toda a nosa traxectoria. Non podemos seguir, tendo en conta o que dixo a cidadanía", manifestou Casal.

Deste xeito, a resolución aprobada este sábado por En Marea aposta por iniciar os trámites para disolverese como organización, hibernando a súa acción política pero sen efectivizar a súa desaparición polo momento.

Unha disolución para a que "non hai prazos" e que se tomará cando exista un "novo proxecto" que represente un espazo político que cren que aínda "existe" na sociedade galega e que, segundo Casal, En Marea "non está en disposición de protagonizar pero si de acompañar".

"Non queremos ser un obstáculo. Iniciamos os trámites para ter todo listo para que, nese momento en que estea listo un novo proxecto, En Marea estará absolutamente preparada para disolverse", incidiu Casal, que confirmou a extinción da coordinadora (executiva) do partido, que manterá a actual composición do Consello das Mareas (máximo órgano de dirección entre plenarios) ata que formaliza o seu desparición.

Mentres tanto, En Marea "vai pór todo o seu patrimonio material e inmaterial" a diposición das candidaturas locais aínda activas e convida a "aquelas persoas" que participaron ao longo destes anos no espazo político a continuar traballando por "un galeguismo trasversal, democrático, amable" e "diferenciado das propostas do PP".

RECORDO A VILLARES

Na resolución política aprobada polo plenario (con 45 votos a favor, catro en contra e tres abstencións), o partido fai un recoñecemento a Luís Villares, referente do bando que rivalizou con Podemos, Esquerda Unida, Anova e as mareas de Santiago e A Coruña polo control da marca e que terminou facéndose con ela após unhas polémicas primarias nas que as tensas relacións internas terminaron por estalar.

"Sempre será o noso portavoz", dixo María Chao en referencia a Villares durante a rolda de prensa, na que tamén lembraron a achega ao proxecto de Ana Seijas, Victoria Esteban ou Mariló Candedo, que tamén exerceron portavocías na organización e que, do mesmo xeito que o maxistrado lucense, abandonaron o partido e a primeira liña política.