En Marea se cita en un plenario extraordinario el 26 de septiembre

Santiago. El Consello das Mareas tomó tras el gran revés electoral sufrida por la coalición que lideró de cara al 12-J, el ex-diputado Pancho Casal– la decisión de convocar un Plenario Extraordinario para abordar el futuro de la organización.

Durante el día de ayer, la formación informó a sus inscritos que dicho plenario se realizará el próximo 26 de septiembre en la ciudad de Santiago, ya que a pesar de la difícil situación generada por la situación epidemiológica, En Marea desea realizar su cónclave de forma presencial siempre “en atención e cumprimento de todas as medidas de seguridade vixentes nese momento”.

La organización informó a su militancia de que la decisión principal a tomar en este plenario extraordinario es el “futuro de En Marea”, ya que “debemos decidir entre todas se queremos continuar ou non coa organización e de que xeito, sendo as inscritas as que teñades a última palabra”.

En los próximos días, la dirección de la formación le hará llegar a estos inscritos el orden del día del plenario, las tesis que tendrá que debatir este órgano, así como el calendario de la referida fecha, de modo que la militancia pueda hacer llegar sus enmiendas y peticiones. Desde la organización, advierten que se translada con tanta antelación la realización del plenario a los inscritos dada la relevancia que tendrá el acuerdo al que se llegue, y por ello ruegan la máxima participación. M.triñanes