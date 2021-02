Ence generó luz ‘verde’ en 2020 para iluminar a 1,8 millones de hogares

Temprano, a partir de las 8:30 horas de la jornada de este viernes, está prevista la llegada al interior del puerto de Marín, por la zona de entrada de vehículos pesado, donde los convocantes de la caravana de vehículos para demandar que no se arruine el futuro del complejo fabril de Ence en As Pontes siga teniendo un porvenir a la vista. Tras la distribución de cartelería por parte de la organización –lleva la voz cantante CCOO– y la distribución de espacios y el orden de salida de los vehículos, a las 10:00 horas se dirigirán hacia el polígono de Tambre “coa fin de incorporar máis vehículos á caravana, retomando a SC-20 para incorporarse novamente á AP-9 ata A Coruña, onde os camións tomarán a bifurcación AC-10 para emprender o camiño de volta”. Los transportes ligeros y turismos seguirán por calles como la Avenda Alcalde Alfonso Molina, la de Linares Rivas y la Praza de Ourense, donde culminará delante de la Delegación do Goberno en Galicia con la lectura de un manifesto, con un aparcamiento habilitado para una veintena de vehículos, con el resto manteniéndose en circulación. Dada la importancia de la reinvidicación, la organización demandaba ayer la asistencia del mayor número posible de trabajadores de Ence, sus auxiliares y empresas ligadas al sector forestal y logístico, alegando que “a defensa dos postos de traballo aféctanos a todos”.