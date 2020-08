Ence inviste 5,5 millóns en trinta proxectos de transformación dixital

Para Ence, as tecnoloxías dixitais e a innovación son un alicerce no seu modelo de negocio. A través da transformación dixital, o grupo avanza cara ao obxectivo de converterse nunha Industria 4.0, proceso no que enmarcan más de 30 proxectos que, so en 2019, supuxeron un investimento conxunto de 5,5 millóns de euros.

Nun comunicado explica que así logra elevar “a seguridade do equipo humano e os seus colaboradores, a eficiencia operativa e a excelencia das operacións, así como o firme compromiso coa sustentabilidade da contorna”.

A Dirección de Tecnoloxías da Información e Innovación foi a encargada de abordar este proceso de transformación durante os últimos anos, desenvolvendo e implantando proxectos de mellora en catro áreas diferenciadas: procesos industriais, procesos de xestión, ciberseguridade das operacións e innovación.

A compañía mantén unha gran cantidade de iniciativas en marcha para seguir progresando na contorna dixital. Destacan a monitoraxe preditiva de equipos e instalacións, o uso de intelixencia artificial, os sistemas de seguridade en biofábricas e nos montes, a monitoraxe en tempo real, os modelos preditivos para mellorar o comportamento ambiental e as ferramentas dixitais no ámbito forestal.

Neste sentido, o Director Xeral de Cadea de Suministro de Ence, Álvaro Eza, destaca que “a dixitalización nos ha permitido diminuír os tempos dos procesos e que a información estea dispoñible e accesible para todos. Dotámonos de sistemas de mobilidade, e agora o 50% das nosas operacións forestais funcionan con sistemas de mobilidade online, no monte e en explotacións agrícolas. Temos mesmo algoritmos que predín os posibles accidentes nas explotacións forestais”.

Este proceso de dixitalización foi posible, en gran medida, grazas á colaboración con empresas e organizacións que complementan as capacidades internas. Empresas tecnolóxicas, emprendedores e startups, institucións públicas, participación en programas e fondos de financiamento de solucións dixitais e innovación son algúns dos exemplos de acordos e colaboracións. Tamén conforman unha parte fundamental todas as persoas que son parte do equipo humano da compañía, que lograron adaptarse a un cambio que implica formación e coñecemento do uso de novas tecnoloxías e formas de traballo, logrando así que Ence se converta en todo un referente de transformación dixital empresarial en España.