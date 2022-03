Ence pecha 2021 con perdas de 190 millóns polas provisións realizadas tras as sentenzas sobre a biofábrica de Pontevedra

Ence Energía y Celulosa rexistrou en 2021 unhas perdas de 190 millóns de euros, como consecuencia das provisións por 200 millóns efectuadas no primeiro semestre de 2021 en cumprimento da normativa contable, tras as sentenzas da Audiencia Nacional sobre a prórroga extraordinaria da concesión da súa biofábrica de Pontevedra. De non ser polo impacto contable destas sentenzas, o grupo volvería aos beneficios en 2021, cun resultado neto atribuíble de 10 M€, a pesar das fortes liquidacións negativas por coberturas, de 106 millóns, contratadas un ano antes nunha contorna de importante incerteza marcado pola COVID 19. Unhas coberturas que terminaron en decembro do 2021.

Neste contexto e a pesar das mencionadas liquidacións de cobertura, Ence xerou 76 M€ de fluxo de caixa libre, o que lle permitiu reducir en leste mesmo importe a súa débeda neta, que se situou en 102 millóns, concentrada no seu negocio de Enerxía Renovable e sen débeda neta no negocio de Celulosa. A compañía terminou o exercicio cun saldo de caixa de 397 millóns despois de amortizar débeda por importe de 198, reducido o uso das súas liñas de financiamento de circulante en 56 e pago investimentos por importe de 71 millóns de euros.

O prezo da celulosa rexistrou unha forte recuperación en 2021, pasando dos 680 dólares brutos por tonelada, ata os actuais 1.145 dólares. Os principais produtores de celulosa anunciaron subidas adicionais ata os 1.200 dólares por tonelada para o mes de marzo. Esta fortaleza do prezo da celulosa compensou sobradamente a inflación no custo das materias primas e da loxística, impulsando o resultado operativo do negocio de Celulosa antes de coberturas ata os 141 millóns no conxunto do ano, fronte aos 14 millóns de 2020.

No negocio de Enerxía Renovable o resultado operativo antes de coberturas situouse nos 71 millóns no conxunto do ano, fronte a un comparable de 42 no exercicio anterior. En decembro de 2021 Ence alcanzou un acordo para a rotación de cinco activos fotovoltaicos cunha capacidade conxunta 373 MW por un importe de ata 62 millóns de euros, que se irá materializando a medida que se complete a tramitación administrativa de cada un destes activos, prevista entre o cuarto trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2024. En 2022, unha vez terminadas as antes mencionadas coberturas, a compañía está a beneficiarse do actual contexto de mercado, con forte demanda e prezos nos seus dous negocios, desde unha sólida posición financeira marcada por unha potente xeración de caixa.

Finalmente, o Consello de Administración de Ence acordou unha nova política de remuneración ao accionista. A partir deste ano, 2022, o criterio que marcará como directriz principal esta política será a xeración de caixa da compañía e as súas sociedades dependentes, mantendo un nivel de endebedamento prudente para o tipo de actividade que desenvolve a sociedade e acorde coas súas obrigacións legais e contractuais. Estes criterios de retribución permitirán ligar o resultado económico de Ence coa remuneración para percibir polos accionistas, respondendo a principios de sustentabilidade, rendibilidade e prudencia financeira. Adicionalmente, a compañía anunciou o posible pago, de maneira extraordinaria, dun dividendo a conta do resultado do exercicio 2022 tras o peche do primeiro trimestre