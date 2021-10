Ence volve ao beneficio gracias á recuperación dos prezos da celulosa

Ence Energía y Celulosa alcanzou un beneficio neto atribuíble de 2,2 millóns de euros no terceiro trimestre do ano, fronte ás perdas de 16 millóns rexistradas no mesmo período de 2020, grazas á forte recuperación dos prezos da celulosa en 2021 tras os mínimos rexistrados no exercicio anterior.

A compañía rexistrou beneficios entre xullo e setembro pese ao impacto das coberturas do prezo da celulosa e da electricidade, pechadas de maneira excepcional en 2020, dentro do citado contexto de prezos mínimos e de elevada incerteza provocada pola propagación do covid. Estas supuxeron unha liquidación negativa de 36 millóns no terceiro trimestre e de 48 ata setembro.

Nos nove primeiros meses do ano o grupo obtivo un beneficio neto ordinario de catro millóns aínda que, en cumprimento da normativa contable, a compañía rexistrou no segundo trimestre o impacto contable que poderían ter as sentenzas ditadas pola Audiencia Nacional, que anulan a prórroga da concesión da biofábrica de Ence en Pontevedra. Ademais de presentar os correspondentes recursos de casación ante o Tribunal Supremo, a sociedade esgotará todas as vías xurídicas en defensa da legalidade da prórroga desta concesión.

Nos estados financeiros do segundo trimestre rexistráronse deterioracións de activos e provisións de gastos que non supoñerán unha saída de caixa por un importe neto de 148 millóns, xunto cunha provisión de 42 para facer fronte aos custos estimados polo potencial desmantelamento da biofábrica e unha provisión de seis máis para facer fronte aos custos estimados pola potencial cancelación de contratos.

O resultado operativo consolidado do grupo foi de dous millóns no terceiro trimestre e de 86 no que vai de ano. No negocio de celulosa, a citada recuperación dos prezos impulsou o resultado operativo antes de coberturas ata alcanzar os 52 millóns no terceiro trimestre e os 100 millóns nos nove primeiros meses de 2021, 6 veces máis que no mesmo período do ano anterior.

No negocio de Enerxía Renovable, o resultado operativo antes de coberturas alcanzou os 11 millóns no terceiro trimestre e os 34 nos nove primeiros meses do ano, un 21 % máis que o seu comparable no mesmo período de 2020 (excluíndo a planta termosolar vendida en decembro).

Ence conta cunha carteira de 513 MW, con acceso a rede e localizacións aseguradas, dos que 140 MW corresponden a tres plantas de biomasa e 373 MW a cinco proxectos fotovoltaicos. A súa tramitación administrativa está en curso e espérase completala progresivamente durante os próximos trimestres.

Así mesmo, a compañía iniciou un proceso ordinario de avaliación de ofertas para a posible venda da súa carteira de proxectos fotovoltaicos de 373 MW, co obxectivo de continuar crecendo en enerxías renovables. O proceso atópase nunha fase preliminar de recepción de ofertas non vinculantes, sen que se iniciase aínda ningunha negociación con posibles investidores interesados.

A débeda neta do grupo reduciuse un 8 % no terceiro trimestre, ata os 162 millóns. A compañía mantén un balance moi saneado, cunha débeda neta de 18 millóns no seu negocio de Celulosa e de 144 no negocio de Enerxía Renovable.