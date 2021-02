Encierro sindical en las oficinas de personal de Navantia

Delegados sindicales pertenecientes a la comisión de empleo del comité de empresa de Navantia en Ferrol, “ocupan” desde el pasado lunes los tres despachos de Recursos Humanos para “exigirle a la empresa que aporte una solución”, pues denuncian que la dirección paralizó el proceso de nuevas incorporaciones de trabajadores a la empresa pública.

Así lo explicó el presidente del comité ferrolano, Emilio García Juanatey (CC.OO.), quien alega que “la parte social hemos dado varias respuestas y a la empresa no le vale ninguna. Entendemos que ellos no tienen prisa para contratar a personal, pero nosotros entendemos que es una necesidad social el que aquí que se hagan dichas contrataciones”, explica.

El representante sindical recordó que las desavenencias entre sindicatos y dirección respecto al proceso de nuevas incorporaciones “ya viene de hace tiempo, sobre todo en lo que se refiere a la transparencia, publicidad y por una serie de atajos que la empresa quiera hacer para adelantarse en el tiempo. “Lo único que consiguen es hacer el tema más complejo y oscurantista”, lamenta.

García Juanatey detalló, según recoge Europa Press, que las diferencias llegaron cuando ambas partes mostraron sus discrepancias en las bases de las convocatorias a la hora de afrontar las pruebas de psicotécnico. Eso “llevó a la parte social a bloquear esos procesos antes de Navidad”. “Le trasmitimos a la empresa que no podíamos aceptar que esas arbitrariedades se consintieran”, apunta, y la contestación de la dirección “fue paralizar estos procesos y otros que se deberían de llevar hacía adelante”.

Así, el integrante de CC.OO. acusó a la dirección de Navantia de tomar como represalia “la no publicación de los temarios de plazas para empleados sénior”. “Las 2.000 personas que se presentaron a técnicos superiores sénior están sin evaluar, y no puede ser tampoco que no se resuelvan las reclamaciones que han presentado los candidatos, ya que tienen unas expectativas”, censura. “Estamos en una empresa pública y por ello hay que cumplir”, apostilla.

“Vamos a seguir movilizándonos y presionando a la empresa para que finalice los procesos iniciados y lleguemos a un acuerdo sobre la interpretación de la prueba psicotécnica”, avanza. Remarca que la parte social estima que, una vez superados todos los exámenes, esta no puede ser utilizada para la contratación de un trabajador.

Guerra política

Mientras, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, lamentó el “descaro” del conselleiro de Economía, Francisco Conde, al pedir explicaciones sobre la carga de trabajo para Navantia. Le recordó el “cómplice silencio” mantenido por él y por la Xunta durante años por la falta de inversiones con el que los gobiernos del PP castigaron al astillero.

“El conselleiro y el Partido Popular son especialistas en crear los problemas y reclamar luego soluciones a los demás para tratar de corregir las situaciones que han provocado”, aseguró Pilar López-Rioboo, que no ha dudado en calificar esta actitud como “descarada y que bordea el absoluto cinismo”.

A su entender, es momento de que Conde asuma de una vez por todas sus responsabilidades y que deje de enredar. “Durante años él y la Xunta han permanecido callados y sumisos ante los gobiernos del Partido Popular, no han movido un dedo por el futuro de Navantia, retrasando sin justificación ninguna la adjudicación de las fragatas F-110 y sin levantar la voz ante la falta de inversiones”, ha añadido, para significar que “si el partido de Conde hubiera hecho lo que estaba en sus manos ahora ya se estarían construyendo las fragatas”.

Por el contrario, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el que dado el impulso al astillero, adjudicando el contrato para la construcción de las fragatas F-110 y garantizando con ello el futuro del astillero. “El Boletín Oficial del Estado refleja la verdad de las actuaciones, por mucho que ahora se quiera achacar a otros las responsabilidades que no se han sabido asumir en su momento”, sostiene López-Rioboo

Respecto a la situación industrial de Ferrol, la subdelegada del Gobierno señala también que el conselleiro y la Xunta parecen olvidarse de que las competencias en materia de industria son suyas y que por lo tanto deben dejar de excusarse en los demás. “El Gobierno está haciendo su trabajo, de manera leal, y es tiempo ya que la Xunta actúe de igual manera, lejos de defender sus intereses partidistas, y anteponiendo los intereses de los trabajadores y de los ferrolanos a los propios de su partido”, exigió.

López-Rioboo también mantuvo el martes una reunión telemática con los responsables comarcales de A Coruña de CCOO, UGT e CIG para analizar y abordar la situación laboral en la provincia dentro del contexto derivado de la COVID.