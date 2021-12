Encrucijada en un rural que ve en las renovables mezcla de aliado y expolio

Galicia fue el año pasado la segunda autonomía que más energía renovable generó. En eólica sólo es superada en aportación por Castilla y León, con muchos más megavatios instalados. Del total de 24.553 gigavatios hora (GWh) producidos, más de tres cuartas partes, el 75,6 % llegaron de fuentes energéticas verdes, la cuota más alta desde que existen registros.

Sin embargo... ¿hay presas, parques eólicos o centrales de biomasa en las ciudades? No, el grueso de esta generación se sitúa en el rural gallego. De ahí que colectivos de concellos agrarios, alguno costero, de toda la comunidad se movilizasen al ver como a los alrededor de ciento noventa instalaciones de aerogeneradores existentes, se le suman otros 275 en proyecto.

Tal era el aluvión de peticiones ante la Xunta que ésta lleva en el proyecto de Orzamentos 2021 que este mes será aprobado una moratoria al trámite de más iniciativas de 18 meses que se extenderá a mediados del ejercicio 2023, algo que sentó muy mal a la patronal del sector EGA.

El caso es que son legión los colectivos y plataformas que, desde concellos con proyectos eólicos repartidos por casi toda la geografía gallega, se han unido para certificar su batalla contra lo que consideran un expolio de las promotoras de estos parques, apostando todas juntas por iniciativas como la de Rede Galega por un Rural Vivo o la Rede Galega Stop Eólicos (RGSE.

Son municipios en la encrucijada, pues como las zonas rurales son el escenario en el que se desarrolla la mayor parte de las energías renovables, y desde fuentes sectoriales como la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), se les receta que aprovechen la oportunidad de impulsar el autoconsumo y las ayudas del plan de recuperación UE.

Lo apuntó a Efe el director general de la asociación, José María González Moya, quien destacó el efecto “dinamizador” de las renovables en el rural, que “se puede aprovechar por sí mismo” del desarrollo de ese tipo de energía en sus subsectores.

“Ahora cualquier actividad agroalimentaria, agropecuaria y agraria en general puede apostar por una instalación de autoconsumo en sus terrenos”, afirma en declaraciones a Efeagro.

Además, el sector agroalimentario tiene la posibilidad de beneficiarse de los fondos europeos de recuperación de la crisis, que recoge importantes ayudas a las renovables como la solar fotovoltaica, biomasa u otras térmicas.

Aunque las subvenciones a estas energías están muy enfocadas al ámbito eléctrico, en APPA ven con buenos ojos que se apoye a las industrias en economía circular y aprovechamiento de residuos, como está previsto que haga el Gobierno con futuros proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte).

“Hay muchas instalaciones agroganaderas que generan residuos que pueden valorizar y generar con ellos energía, bien para su consumo propio o para la venta”, enfatiza José María González.

En un momento como el actual, marcado por el encarecimiento de la energía, la apuesta por las energías limpias cobra cada vez más fuerza, especialmente en el caso del autoconsumo con placas solares. El director general de la patronal estima que en 2021 se instalarán mil megavatios (MW) de autoconsumo en España, frente a 623 MW del año pasado, en parte por el efecto de la tecnología, la regulación y las ayudas dentro del plan Next Generation.

González remarca que el impulso a las renovables en las zonas rurales puede contribuir a la generación de empleo y que el efecto dinamizador también puede lograrse mediante la implantación de proyectos, el alquiler de los terrenos y el pago de tasas y cánones. El estudio de APPA apunta que las administraciones locales y regionales recaudaron el pasado ejercicio más de 511 millones de euros de diversos impuestos. Desde la patronal instan a agentes del rural a que apuesten por hacer suyas estas soluciones.

Plantar cara. Desde la Plataforma Eólicos no Morrazo NON convocaron una charla para transmitirle a ACS, Aratel, Grupo Arrate “ou como queiran chamarse”, que la ciudadanía de esta comarca plantará cara “ante a desfeita que pretenden no noso monte”, pues se suma con otro parque al vendaval de proyectos que se plantean para los montes de O Morrazo.