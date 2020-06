Endesa se compromete con los biocombustibles para As Pontes

Endesa vuelve a comprometerse con el proyecto de biocombustibles para la central térmica de As Pontes. Su cierre está programado en un principio para el próximo año. Pero la empresa realizará pruebas de hibridación en julio, entre carbón y otros materiales como lodos. Así se confirmó en la reunión de la Mesa de Transición Energética, celebrada este lunes por videoconferencia.

Sin embargo, la Xunta de Galicia muestra su “máxima preocupación pola falta de alternativas laborais”. Según el conselleiro de Industria, Francisco Conde que asistió a la reunión, “nesta mesa constatamos que non hai alternativas do Goberno e de Endesa para garantir unha solución a curto prazo, que xere emprego e o mantemento dos postos de traballo na central”. En el encuentro también participaron a distancia la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen; el alcalde pontés, Valentín González, con miembros de su ejecutivo local; representantes de los sindicatos, asociaciones empresariales y de transportistas.

La versión de la Xunta contrasta con la del ayuntamiento, que en un comunicado indica que la empresa “comprometeuse a darlle unha alternativa de futuro ao complexo eléctrico, con cautela e á espera de coñecer os resultados das probas de hibridación de combustibles que se levarán a cabo en xullo (a condición de que estes arroxen datos favorables)” . En este sentido; y según la concejala de Industria, Ana Pena; los miembros de la Mesa de Transición solicitaron el compromiso de la compañía con el mantenimiento del empleo, para establecer una vía de diálogo con auxiliares y transportistas. La próxima semana se celebrará una reunión entre Ministerio de Transición Ecológica, Xunta, ayuntamiento y Asociación de Transportistas do Carbón das Pontes.

Francisco Conde lamenta “que non haxa unha solución para as 750 familias que dependen da planta”. Y solicita al Gobierno que cuente con las administraciones de las autonomías afectadas para buscar alternativas. El conselleiro insiste en su “máxima preocupación para que se concrete un plan de acompañamento que a empresa non presentou. e que se aporten saídas a curto prazo para o emprego”.

En cambio, la concejala de Industria valoró el compromiso del Gobierno para fomentar el asentamiento de nuevos proyectos empresariales en As Pontes, como la posible construcción de una planta de hidrógeno.