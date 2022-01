Enfermeras jubiladas se sumarán al ‘batallón de rescate’ de la Primaria

La Atención Primaria sanitaria gallega está en una situación de práctico colapso y para ello el Servizo Galego de Saúde (Sergas) decidió tirar de profesionales de la medicina jubilados para reforzar los centros de salud. Cuando la semana pasada se anunciaba la decisión de que regresaran médicos retirados, la propia Consellería de Sanidade reconocía que estaban sondeando al sector de la enfermería para saber si también estarían dispuestos a volver. Y parece ser que algunos, al menos, sí.

Este lunes, el colectivo gallego Enfermeiras Eventuais en Loita (EEL) hizo saltar las alarmas al criticar duramente la decisión del Gobierno gallego de reincorporar a la práctica a enfermeros jubilados gallegos, cuando centenares de ellos están en sus casas si contratos en vigor o encadenándolos de 1, 2 o 3 días de duración desde hace meses.

Se conoce la reincorporación de médicos, incluso que serán 86 y el número de ellos que acudirán al refuerzo de cada área sanitaria, pero no se sabía con seguridad en el caso de los enfermeros. Sin embargo desde EEL aseguran a este diario que, al menos en el área sanitaria de Vigo, saben que entrarán a trabajar compañeras retiradas laboralmente el 25 de enero, el menos en el área de Vigo. Preguntada Sanidade por este diario sobre ello, respondió que “estamos en la fase de contacto”.

casos reales Esa es la situación de María –nombre ficticio de una enfermera eventual del área sanitaria de Vigo que no quiere decir su nombre real por posibles represalias–, que con 28 años lleva desde el mes de diciembre trabajando con contrados que solo duran “una o dos jornadas”. En su caso, en un centro de salud, en el que somos 4 enfermeras menos de las que deberíamos por que no se cubren las bajas”; asegura.

Relata que este lunes eran “30 las compañeras en casa o con contratos de varios días. Unas como yo desde diciembre encadenando, y algunas desde noviembre. noa cambian de lugar de trabajo, bailando por toda el área sanitaria, y otras tras seis meses acumulados en vacunación covid. Sabemos que se incorporan el día 25 de enero” y creen que podría afectar a entre 8 y 20 enfermeras que se quedarían sin trabajo, “después de todos estos meses en primera línea.

Sale más barato un jubilado “Las jubiladas salen más baratas que nosotras, ya que no les pueden pagar el salario completo si no quieren perder la pensión, pero no sabemos el acuerdo al que llegaron con el Sergas”, señalan, pero saben seguro que van a venir con contratos de tres meses prorrogables y ellas se irán para su casa.

Nuria, integrante del colectivo de EEL en el área sanitaria de Ourense, se pregunta por qué el Sergas no le ofrece esos contratos de 3 meses prorrogables a las eventuales en vez de a las jubiladas. “A una enfermera del área de Vigo, por poner un ejemplo, le ofrecen un contrato de un día en A Coruña y dice que no, pero si es de 3 meses posiblemente acepte”, asegura. Ella explica que no saben a qué áreas llegarán las compañeras retiradas a reforzar, porque se van enterando poco a poco pero sí tienen constancia de que “muchas a las que ya han llamado rechazaron la oferta porque saben que esta no es la solución, que solo es un parche”, y creen que antes que ellas deben contratar a las eventuales.

PONER UN PARCHE y no ACABAR CON La PRECARIEDAD Así las cosas, Enfermeiras Eventuais en Loita, en un comunicado de prensa, hacen constar su “disconformidad con la medida de incorporar personal jubilado, así como denunciar públicamente la mala gestión de las gerencias y las políticas de contrataciones”. Y es que, explican “una vez más se opta por poner un parche la una situación insostenible que va a acabar con la salud de los profesionales sanitarios, en lugar de arreglar la situación actual ofreciendo contratos de calidad, mejorando la precariedad y ofertando la totalidad de plazas vacantes. Medidas que sí serían eficaces para frenar la fuga de profesionales, el déficit de personal y sobre todo y el más importante, para poder ofrecer unos cuidados dignos y de calidad a nuestros pacientes”, rematan.