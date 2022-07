Entrega de Medallas de Galicia 2022: un acto emotivo centrado en la aportación universal del Camino

“El Camino de Santiago es la gran aportación de Galicia, sin duda, a la cultura universal”. Así lo definió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que este domingo fue el encargado de hacer entrega de las Medallas de Galicia 2022 a cuatro personalidades y una entidad que han dedicado su vida íntegra al Camino, a engrandecer una joya como ninguna en el mundo, que atraviesa el tiempo, las culturas y las nacionalidades.

“El Camino es un monumento vivo que no se contempla, se experimenta, se siente y se transmite”, aseguró el titular del Gobierno gallego, que añadió que, por ello, “cada peregrino puede considerarse artífice del milagro de la Ruta Xacobea junto a todos aquellos que lo precedieron”. Porque, tal y como destacó, del Camino nadie es propietario, pues se ha formado gracias “al esfuerzo plural y colectivo”.

“No es casual que Galicia sea origen y destino del Camino”, destacó, pues los gallegos son un pueblo en sintonía con los cambios que surgen a lo largo de la Historia, a los que, tal y como afirmó, no tienen miedo, sino que les tienden la mano por encima de cualquier frontera. “No fuimos, ni somos ni seremos un país cerrado”, aseveró. Evocando a los estudiosos de la Xeración Nós, recordó esa idea motriz de que “Galicia es una célula de universalidad”.

Y es no es algo nuevo que sorprenda, sino que ya lo era hace muchos siglos, desde el XII, cuando los peregrinos llegaban a Santiago y creían al atravesar el Pórtico de la Gloria que llegaban al fin del mundo. “Galicia aspira a incorporar a gentes y culturas, huyendo del aislamiento empobrecedor, aúna la identidad para multiplicar con fuerza”, aseguró Rueda.

Las estadísticas acreditan que cada vez llegan más peregrinos a Santiago, y cada vez lo hacen procedentes de más lugares, y eso no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo de personas como las que este año han sido reconocidas con las Medallas de Galicia, la máxima distinción otorgada por la Xunta a aquellos que trabajan al servicio de Galicia, y que contribuyen a hacer más grande si cabe la comunidad.

JULIÁN BARRIO BARRIO, ARZOBISPO DE SANTIAGO. Por su contribución y promoción del Camino y también al frente de la restauración de la Catedral, se reconoció con la Medalla de Galicia al arzobispo de Santiago desde hace más de 20 años, Julián Barrio Barrio. “La comunicación de esta concesión me causó admiración, comprendiendo que vuestra consideración va más allá de lo que razonablemente cabría esperar”, pronunció modesto durante su discurso el arzobispo. A su modo de ver, él únicamente ha realizado, “con humildad, la misión que la Iglesia me encomendó en la diócesis compostelana”, sin pretender contar con la admiración, que “siempre depende más de la bondad del que admira que del esfuerzo del que quiere ser admirado”.

Así, mostró su enorme gratitud con el pueblo gallego por tan alta estima, “ojalá tanta como se merece”, y también con todos aquellos que le acompañaron en ‘el camino’ para conseguir diferentes logros encomendados por la iglesia. “De lo que no pudiese conseguir en estos años soy responsable yo, de lo conseguido doy gracias a Dios y a los que me acompañasteis”, alabó.

Trayendo a colación las palabras del Papa Francisco, proclamó que “en Santiago, ciudad en el extremo occidental de Europa, confluye todo el continente, en ella se encuentra el centro y la periferia, y es un lugar simbólico para descubrir la gran riqueza de Europa, tan distinta y con peculiaridades”. Finalmente, quiso recordar a todos los que, desgraciadamente, perdieron la vida en incendios forestales y en el mar, así como para los que perdieron sus bienes por los fuegos de estos días.

PAOLO CAUCCI, ESTUDIOSO DEL CAMINO. Por sus reconocidos estudios a nivel internacional sobre El Camino, estando 20 años al frente del Comité de Expertos del Camino, con gran pasión reflejada en numerosos ensayos, recibió la condecoración el gran maestro del Camino, Paolo Caucci. “Es un alto honor que no solo concluye un largo camino iniciado en 1968 cuando llegué a Santiago como un joven lector italiano, sino que anima mi compromiso a continuar este camino y perseverar en la defensa de sus valores”, aseguró en su intervención.

Considera el Camino como “una profunda experiencia interior del alma y de la mente que ha condicionado gran parte de mi vida y de mi familia”, en la que “pronto aprendí que no se hace en soledad, sino que es un andar juntos hacia una meta, ya sean en las sendas que van hacia Santiago o (como su caso) en la investigación que realizan los diferentes comités y grupos de trabajo”. Por ello, quiso compartir la Medalla con todos aquellos con los que lleva trabajando más de 30 años en la realización de congresos, exposiciones y publicaciones.

También ensalzó la estrecha colaboración con la Xunta, siempre “correcta, respetuosa, generosa y, sobre todo, libre de cualquier forma de condicionamiento”.

BEGOÑA VALDOMAR, HOSPITALEIRA EN FINISTERRE. Sin los miles de hombres y mujeres que desinteresadamente atienden a diario los albergues de la comunidad, a los que llegan cientos de peregrinos, el Camino no sería posible. Por ello, y en nombre de todos, recibió la Medalla de Galicia la responsable del albergue de peregrinos de Fisterra, Begoña Valdomar, que además también es la responsable de Hospitalidade en la Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago.

“Todo el mundo debe recibir con caridad y respeto a los peregrinos, ricos o pobres, pues todo el que los recibe con esmero tendrá como huesped no solo a Santiago, sino al mismo Señor”, pronunció la hospitaleira los versos del Códice Calixtino del siglo XII que, a su parecer, “son la mejor descripción de los hospitaleiros que dan abren sus puertas todos los días para recibir a peregrinos incansables”.

“La hospitalidad es uno de los valores a cuidar más importantes del Camino, parte de su alma, y sin ella no sería Camino”, aseguró Valdomar, que explicó que “somos muchos los que cada día seguimos recibiendo y cuidando y ayudando a miles de personas que caminan hacia Santiago”. “Diariamente somos sus compañeros, confesores, ayudantes, ángeles... Somos parte de su caminar por la vida, parte de su alma y del Camino en el que se aúnan religiones, culturas y razas”, concluyó.

ASOCIACIÓN DISCAMINO, FACILITANDO EL PEREGRINAJE DE LOS QUE NO PUEDEN POR SÍ MISMOS. El momento más emotivo de la gala llegó, sin lugar a dudas, con la entrega de la Medalla a la Asociación Discamino, que lleva más de trece años luchando para que las personas con diversidad funcional puedan realizar el Camino a Santiago y cumplir así su sueño de peregrinar hacia Compostela. El grupo de este año, que todavía sigue en camino, subió al escenario para poder recoger de la mano del presidente Rueda el reconocimiento y, entre un cálido aplauso del público no faltaron las lágrimas de emoción.

Javier Pitillas, como representante de la asociación, comenzó diciendo que el presidente gallego ya es uno más de los pilotos que cada día manejan las sillas de ruedas de aquellas personas que no pueden hacerlo por sí mismas, recodando la etapa que hizo en su compañía hace unos meses. Quiso también aprovechar la ocasión para animar a todos los presentes y gallegos a “ser Discamino, a ser los ojos de quien no ven, las piernas de quien no puede andar y las manos de quien no las tiene para moverse y empujar la silla de ruedas”. “Si lo hacéis sentiréis una felicidad tan grande e inmensa que os cambiará la vida”, sentenció.

Quiso compartir un trozo de una de las crónicas, la del día 21 de julio, que la asociación suele redactar al final de cada jornada de peregrinación. Bajo el título ‘Rodeado de gigantes’, contaba como loa seis peregrinos del grupo que está actualmente en camino no protestaban ni siquiera por una semana en que la ola de calor hacía matador el trayecto en cada etapa. Su ilusión era mucho más grande. Y puso como ejemplo uno de los pilotos que también forma parte del grupo de alguna manera, pues con solo una mano y con media pierna empuja una silla de ruedas incansable para realizar el sueño de otro de sus compañeros.

JOSÉ CARRO OTERO, A TÍTULO PÓSTUMO, PRIMER COMISARIO DEL XACOBEO 1993. Finalmente, y a título póstumo, como no podía ser de otro modo, se reconoció hoy el trabajo como primer comisario del Xacobeo, en el año 1993, del doctor José Carro Otero. Recibió en su nombre la Medalla de la mano del presidente gallego Susana Carro Varela, su hija. “Mi padre, compostelano de nacimiento y de corazón, desarrolló actividad profesional en distintos ámbitos, desde la Medicina hasta la Arqueología, pero la constante de su vida fue el amor por la ciudad natal y el interés por el fenómeno xacobeo”, afirmó visiblemente emocionada.

Recordó cómo cuando era solo un niño jugaba por las calles de Compostela y admiraba la belleza de la Catedral sin dejar de sorprenderse. Y cómo las cubiertas de la Catedral se convirtieron en su patio de juegos personal. Su devoción por Santiago era tanta, que puso como nombre a su hija Susana por ser la patrona de Compostela; y a otro de sus hijos, Santiago, por obvias razones.

Terminó por dar paso a un vídeo de su padre en vida, donde él mismo decía que “tenemos que trabajar todos por Galicia, sentirnos orgullosos de lo que somos, valorar nuestra cultura y mantener en lo que hace a este cometido del Camino el sentido de que somos herederos, responsables y custodios de su conservación, así como fue recibido por nosotros tenemos que darle ese legado, que tuvo un comienzo y esperemos que no tenga un final, a nuestros hijos”.