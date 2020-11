Un total de 612 personas fallecieron en Galicia entre enero y octubre de 2020 en lista de espera de dependencia, de las que 604 murieron pendientes de recibir las prestaciones o servicios que les correspondían y otras ocho a la espera de ser valorado su grado de necesidad de ayuda externa.

La cifra supone el 1,29 por ciento de toda España, donde fueron 47.201 los dependientes muertos en espera, según datos del Ministerio de Derechos Sociales recogidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

En concreto, fallecieron 29.453 dependientes con derecho y 17.748 pendientes de valorar en los primeros diez meses del año, que representan 160 fallecidos al día en el “laberinto burocrático de la ley”, lamenta la asociación.

Los datos de la comunidad autónoma gallega son mejores que los de otras 13, que registraron más número de decesos en la misma situación. Y es que Cataluña se sitúa a la cabeza, con 12.013 fallecidos, lo que supone nada menos que un 25,4 % del total. Le siguen Andalucía, con 9.944; Madrid, con 4.736; Comunidad Valenciana, con 4.510; Canarias, con 2.747; y País Vasco, con 2.137.

Por detrás de Galicia, con mejores datos, únicamente están Cantabria, con 505; La Rioja, 339; Navarra, 201, y las ciudades autónomas de Ceuta (16) y Melilla (36).

En el análisis de la mortalidad de las personas del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) se aprecia también que algunas autonomías tienen un número más abultado de individuos pendientes de valorar que de valorados que todavía no recibían prestaciones. Así, en Canarias, no tenían grado de dependencia 1.890 frente a 857 que sí lo tenían pero no recibían las subvenciones. En Castilla y León son 1.444 frente a 99 y en C. Valencia, 2.635 frente a 1.875.

Los directores de Servicios Sociales critican que “después de casi un año del pacto de Gobierno, el Ministerio de Derechos Sociales no ha incrementado ni en un solo euro, la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia”. “Se está abandonando sin atenciones a las 376.707 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento”, denunció la asociación.

Según los últimos datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad mensual (MoMo) y teniendo en cuenta las cifras hasta el mes de octubre, 148.530 personas fallecieron este año con solicitud de dependencia, de los que el 82 % tenía más de 80 años y cuatro de cada diez tenían un grado III de dependencia.

“El impacto del covid-19 ha sido catastrófico, retrocediendo en los indicadores importantes y generando mucho dolor, sufrimiento y muerte a miles de personas en situación de dependencia y sus familias”, lamentan los directores de Servicios Sociales.

En concreto, señalan que las tasas de variación a 31 de octubre de 2020 respecto a los datos de antes del Estado de Alarma, son todas negativas: 34.607 personas menos con derecho a prestación pendientes de recibirla (un 12,9 % menos); 38.925 personas menos beneficiarias con derecho (un 2,8 % menos); 52.750 solicitudes menos (-2,8 %); 41.952 resoluciones menos (-2,4%) y 4.318 personas beneficiarias con prestación menos (-0,4%).

“Ni siquiera se mantiene la tasa de reposición y las listas de espera bajan no por ser atendidas, sino porque engrosan las listas de los cementerios”, advierten.

Asimismo, aseguran que el 27 % de los dependientes beneficiarios fallecidos en este año vivían en una residencia. Por otro lado, el informe revela que dos autonomías destacan en el incremento de beneficiarios: Comunidad Valenciana (11.029 nuevos beneficiarios, un 12,5 % más) y Asturias (2.737 nuevos, un 13% más).