‘¿Eres tú quien sale en este vídeo?’: cuidado con entrar en este mensaje

Los estafadores en redes sociales no son algo desconocido para la mayoría de sus usuarios, que están prevenidos y, muchos de ellos, escaldados de los peligros que en ellas se esconden, sobre todo tras cuentas falsas y mensajes tipo click-bait para acceder a datos personales. Sin embargo, en Facebook cada vez los ‘ladrones de perfiles’ se están profesionalizando más y mejorando su estrategia para que ni siquiera los más jóvenes puedan pillarles. Y, en caso de que lo hagan, ya sería tarde.

‘¿Eres tú quien sale en este vídeo?’. Esta frase ha llegado en la última semana a las cuentas de muchos usuarios de Facebook –cada día que pasa a más–. Aparentemente se trata de un mensaje inocente que recibes a través de un amigo o conocido que tienes agregado a tu perfil. En ese momento se te puede pasar de todo por la cabeza: desde preocupación por saber a qué tipo de vídeo se refiere hasta alegría por creer que se trata de imágenes en su compañía tras mucho tiempo sin saber de él. Hay un enlace en el que entras y, para poder acceder al vídeo, tienes que ingresar usuario y contraseña de Facebook.

Nada extraño teniendo en cuenta que es para garantizar que eres tú y no un robot el que intenta acceder al contenido, por lo que lo pones y... ¡Bingo! No hay nada más que una web que da error. Ahí puede que te des cuenta de que ya has sido víctima de una estafa para robarte tu información y que, ahora, estás a merced de lo que los estafadores decidan hacer con ella. Conozcamos algunos casos de personas afectadas.

“HABÍAN ACCEDIDO A MI CUENTA DESDE MADRID A TRAVÉS DE UN DISPOSITIVO DESCONOCIDO”. “Me enteré de que era una estafa cuando me alertó un excompañero de trabajo y, en ese mismo momento, lo primero que hice fue cambiar la contraseña y mirar desde qué dispositivos se había accedido a mi cuenta”, nos explica Sergio Baleirón, un joven de Rois que, tras recibir el mensaje de un conocido que había practicado piragüismo con él en Andalucía, no desconfió y creyó que se trataría de “un vídeo en el que salíamos remando cuando comenzamos en el mundillo”.

Cual fue su sorpresa cuando, al revisar los puntos de acceso, vio que “se había accedido a mi cuenta desde Madrid a través de un Samsung Galaxy A80, un dispositivo totalmente desconocido para mí, y que su última conexión había sido hacía cinco minutos”. Visto esto, optó por entrar en Messenger “e ir anulando el envío del mensaje” que había hecho “a 90 o 100 personas”.

Algo similar vivió Iara Fernández, una joven de Allariz (Ourense) que recibió un mensaje de su profesor de teatro el pasado 23 de septiembre. “No me pareció sospechoso, ya que me solía enviar cortometrajes”, y, aunque se preguntó por qué se lo enviaría, “lo abrí igual”. “La curiosidad mató al gato”, bromea.

Dejó pasar el asunto porque ese mismo día “no noté nada diferente en el Facebook”, pero finalmente fue alertada por sus contactos. “Me puse nerviosa y miré cómo poder recuperar mi cuenta a través de vídeos y preguntando a mis amigos”, indica, pues cerca de 20 personas (“que yo sepa”), habían recibido ese mismo mensaje desde su perfil.

Días después una llamada de un número desconocido llegó a su móvil: “Era una llamada en la que te ofrecían un pack para un fin de semana y si se lo recomendabas a amigos te rebajaban el precio al 50 %”. Venta de datos a terceros, uno de los mayores peligros actualmente en la web, incluido en muchas webs a través de la aceptación de cookies.

PERSONALIZAN EL ENVÍO POR TUS AMIGOS. Hoy en día los jóvenes consideran peligrosas también para ellos, ya no solo para los mayores, como antiguamente, este tipo de estafas. “Creo que actualmente deberíamos tener mucho cuidado, en especial por nuestros mayores, mi propia familia no está familiarizada con estas posibles estafas y cuando están en redes sociales se creen mucho las cosas, por eso creo que alguien debería impartir una enseñanza sobre esto”, alerta Aitana Martínez, una estudiante de la USC que usa “mucho” las redes sociales.

En la misma línea se pronuncia Pablo Pérez, otro estudiante que apuesta por “formar a la gente en el uso responsable de las redes sociales, y de todo el contenido de internet en general”, porque “a medida que las nuevas tecnologías van tomando más peso en todo, es cada vez más necesario”. De hecho, destaca que cada vez que pulsamos un botón de ‘Aceptar términos y condiciones’, realmente “estamos vendiendo nuestra información a terceros” cuyo uso desconocemos.

Para Sergio la estafa del ‘¿Eres tú quien aparece en este vídeo?’ es realmente “peligrosa”, ya que “en la cuenta de Facebook sueles tener la dirección en la que vives, dónde estudiaste, el número de móvil, la dirección de correo, y muchos más datos que, a pesar de tenerlos restringidos, si te roban la contraseña, pueden ver”. Además, alerta de que “cada vez los estafadores son más profesionales, porque para esa gente es un puesto de trabajo a través del cual se lucran estafando a personas inocentes de todo el mundo”.

Iara también opina lo mismo. “Es peligroso, ya que acceden a información personal tuya, muchas veces privada, y pueden tener fácilmente acceso a tus contactos y seguir así con el engaño”, indica. Eso es lo que está sucediendo.