“Es momento de reconstruir y trabajar por las empresas”

Reconstruir. Es el verbo que conjuga con mayor número de repeticiones el empresario de Vigo Pedro Rey como candidato a la presidencia de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), atascada en una interminable confrontación que asigna a “enfrentamientos personales” y a determinados “egos”. Vocal de la asamblea general de la CEG por CECAP-Galicia, presidente del Centro de Iniciativas Profesionales (CIP) y socio fundador de la primera universidad privada online de España (Udima), se presenta como una persona “conciliadora”, dispuesta a destinar su tiempo a trabajar por sus compañeros empresarios y no a “vivir de la organización”, como indica que se da en otros casos.

Firmemente convencido en que la situación de la patronal gallega es reversible y que tiene solución, explica que presenta su candidatura a las elecciones del próximo 24 llevado “en volandas” por una serie de personas que le han animado a tomar las riendas de los empresarios precisamente en un momento en que es necesario reconstruir la situación, “como ya lo hicieron nuestros antepasados por otras crisis”.

¿Qué le ha determinado a presentar una candidatura y precisamente a ser el primer empresario en formalizarla?

Mi decisión es firme desde hace meses. Ya había decidido presentarme a los comicios convocados para el pasado mes de abril. Lo hice en base a mi larga experiencia en distintas organizaciones, porque ya formé parte de la junta directiva de la CEG de 2010 a 2016 y en este año pasé en Madrid a la dirección de la CEOE y de Cepyme. Así, en el momento en que hubo dos convocatorias fallidas a la presidencia, un grupo de compañeros me han animado a dar el paso y había que hacerlo. Somos 180 los electores y los elegibles, y el paso había que darlo. El esfuerzo que hago es grande porque el cargo no es remunerado, de otro modo no me presentaría, porque es el modelo en que creo: un empresario de prestigio, con tiempo para dedicar el tiempo para ayudar al resto de los compañeros y no vivir gracias a la organización que representa, que a veces, pasa.

Da el paso en un momento extremadamente difícil por la grave crisis provocada por la pandemia.

Si, pero es el que nos toca. Había que darlo para poder apoyar a todos los empresarios y empresarias gallegas en este momento delicado. Evidentemente, el momento no podía ser peor, pero tenemos que asumirlo y defender la candidatura. Hay otro aspirante al que también se le supone valentía y que cumple los requisitos. Afortunadamente es así y lo que sabemos es que a partir del próximo día 24 la Confederación de Empresarios de Galicia tendrá presidente, que es imprescindible para el diálogo social después de casi tres años de interinidad.

¿Con qué apoyos cuenta dentro de una organización con cruentas batallas intestinas de carácter territorial y personal?

Cuento con el respaldo de la Confederación de Empresarios de Pontevedra y de A Coruña, porque soy miembro del comité ejecutivo de Pontevedra y llevo 25 años en la de Coruña, y también de las sectoriales, mayoritariamente, que es donde realmente existe el problema. Ahí a mí me ha pillado, porque creo que soy de los pocos, por no decir el único, que cumple la doble afiliación, y me coge en pleno campo de batalla.

¿Qué le avala para convencer al resto de socios con derecho a voto a respaldar su propuesta?

La experiencia que aporto en la gestión de organizaciones en las que tomé la presidencia estando en crisis económica, como de egos enfrentados. Yo suelo coger las organizaciones en momentos de dificultades tanto económicas como sociales, y por eso, a lo mejor, me he atrevido. Nunca me han tocado las vacas gordas, sino las flacas.

¿Que propuestas plantea? ¿Qué cambios considera que en estos momentos son urgentes?

Mi idea es actualizar los estatutos. El problema es la gobernanza, empezando por el propio nombre de Confederación de Empresarios de Galicia porque tiene que haber una denominación más inclusiva, para ser Confederación Empresarial Galega o Confederación de Empresarios y Empresarias Galega. El tema es que los estatutos se han quedado obsoletos, el presidente no puede elegir directamente al tesorero o a un contador, situación que representa un quebranto para la gestión de la patronal.

Y... ¿otras metas?

En Galicia el 99 por ciento de las empresas somos pymes y quiero que la CEG represente y visibilice eso porque, a veces, los propios empresarios creen que representamos a las grandes empresas cuando esa no es la realidad, y en la comunidad gallega, menos. Queremos dignificar el papel desde la microempresa a la gran empresa; y ser transversal. No tenemos ningún tipo de vinculación ni servidumbre política.

¿Qué demandas le plantean los empresarios al presentarse al máximo cargo de la CEG?

Muchas empresas están pidiendo que se prorroguen los créditos ICO, así como cuotas de la Seguridad Social, de autónomos y los ERTE, especialmente en los sectores más sensibles como hostelería, ocio, turismo y todas las empresas a las que les llega la onda expansiva de la covid-19.

¿Cree que la CEG puede superar la situación de bloqueo?

Sin ninguna duda. En el noventa por ciento de los temas hay acuerdo unánime. Lo que ocurre es que se ha hecho más énfasis en los desacuerdos que en los acuerdos y existen enfrentamientos personales, que es un poco la causa de que yo esté de candidato.

¿Cree que es posible que se pueda dar la reconciliación?

Si. Tengo la confianza, porque creo que las personas inteligentes no pueden estar eternamente enfrentadas. Siempre habrá alguna persona que esté permanentemente enfrentada, pero la inmensa mayoría no lo está. Es evidente que hay que actualizar temas y tengo la esperanza de que así sea.