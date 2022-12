“Es necesario recuperar ya el consumo privado”

“Lo que trata fundamentalmente como aseguradora es ver en lo que van a gastar o ahorrar los hogares. La metodología no la sabemos por lo que hay que tratar esto con ciertas precauciones”, comenta en un primer momento a EL CORREO, María Dolores Riveiro, directora del Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) y profesora de Teoría Económica en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USC.

Riveiro considera que es normal que todos los españoles, incluidos los gallegos, tengan más dificultades para llegar a fin de mes con la inflación. “Eso no es relevante. En lo que se debe reparar son en las dificultades para llegar a fin de mes que las da el IGE en la Encuesta coyuntural a hogares. El dato del tercer trimestre de este año sumando los que tienen dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes sería un 48,2 % de los hogares, y en el mismo periodo de 2021, un 52 %. En 2019, un 42 %. Ese dato para el cuarto trimestre lo tendremos a finales de año”, detalla.

Sobre los datos aportados sobre el bloque energético, dice que si de todo esto se puede sacar algo positivo son las iniciativas para reducir el consumo de energía, “lo cual debería hacerse independientemente del precio por una cuestión del creciente deterioro medioambiental”. “Que se reduzca el consumo de energía no es malo, lo malo es que se reduzca porque no se pueda pagar”, añade.

O sobre el tema de reformar la vivienda para hacerla más eficiente, que muchos no se lo plantean, asegura que “es preocupante”. “Se deberían implementar más medidas en este sentido o hacer más accesibles las que existen. Sé que hay programas de la Xunta de rehabilitación energética pero los ciudadanos no hacen el uso suficiente. Será porque la tramitación es muy compleja o bien porque los requisitos no son fáciles de cumplir. Lo importante es que los hogares consuman menos energía porque no la necesitan”, explica la docente.

Con respecto al bloque financiero, y en concreto, con referencia a que existe un porcentaje alto que debe acudir a sus ahorros en algún momento para llegar a fin de mes, comenta Riveiro que esas personas “acuden a sus ahorros porque los tienen, ya que con la pandemia los españoles han incrementado mucho su ahorro”.

Un informe del BBVA estima que ha aumentado en 130.000 millones de euros el ahorro de los españoles. Si ahora se gastasen el consumo podría crecer unos tres puntos más hasta 2024. Pero lo que está clar es que “los que tienen ahora dificultades no son exactamente los que ahorraron en su momento. Hay una clase media baja que ahorró porque no pudo gastar pero eso no va a durar para siempre, no es la capacidad habitual de ahorro”, manifiesta.

Con respecto a que la mitad de los españoles se plantea cambiar de compañía en algunos de los suministros por cuestión de precio sostiene que hay margen para que las compañías bajen los precios. “El traslado al precio final que paga el consumidor seguramente sea excesivo aún teniendo en cuenta el encarecimiento de las materias primas”, considera la directora del IDEGA.

Con respecto a las hipotecas, que algunos piensan en cambiarla a tipo fijo por el miedo a no poder pagarla y otros no quieren cambiar su tipología actual de hipoteca por la incertidumbre vuelve a citar la Encuesta Coyuntural de Hogares del IGE, en la que se le pregunta a los ciudadanos sobre la confianza. “Siempre hay una visión pesimista que ha ido agrandándose de año en año. El tercer trimestre de 2019 el índice de confianza era -11 y ahora es -23. Tienen una perspectiva peor de cómo va a evolucionar su situación financiera o su capacidad de ahorro. Sin embargo son mucho más pesimistas en cómo le va a ir a Galicia que personalmente. Por otra parte, son menos pesimistas que en años anteriores sobre la evolución del desempleo. Esto afecta mucho al aplazamiento de consumo duradero, por ejemplo si se compra un coche o no”, apunta.

Por último, sobre el tema de recortar gasto en ocio durante el próximo año piensa que “es una intención que seguramente no se materializará”. “Los datos dicen que los gastos de turismo no han hecho más que crecer por parte de internacionales, nacionales y locales”, añade.

el consumo privado y los precios de los alimentos El consumo privado es el principal componente de la demanda agregada de la mayoría de las economías. “Necesitamos que se recupere ya para que los hogares mejoren su bienestar y para poder asistir a mayores tasas de crecimiento. Está claro que la causa más evidente de esa caída de consumo de las familias es la pérdida de capacidad adquisitiva como consecuencia de que los salarios no han subido en la misma proporción que la inflación. Pero también hay que tener presente el encarecimiento de los préstamos”, indica.

En referencia al dato de la inflación de noviembre, que se mantiene en una tasa más baja que en los últimos meses por los carburantes y energía, destaca el notable incremento de los precios de los alimentos. “Esto afecta más a las clases más desfavorecidas como los pensionistas y parados que son los que destinan un mayor porcentaje de su renta al consumo de alimentos. De ahí que se esté discutiendo en el plano político las medidas a implementar en esta situación, y los enfoques de cómo mejorar el acceso a los alimentos como sería la reducción del IVA o dar ayudas directas a colectivos vulnerables”, concluye.