“Es una insignificancia, llegué de viajes poniendo 80 € de mi bolsillo”

“Veinte céntimos por litro es una insignificancia”, asegura Jaime Maroño, propietario de una empresa de transportes en Santiago especializada en el desplazamiento de material utilizado en obras (gravilla, arena, arcilla, cemento y ladrillos) tanto a nivel local, como provincial y nacional. Y es que explica que no solo se trata de la subida del precio del combustible, sino que detrás hay mucho más: “no nos dan para nada las ayudas propuestas, porque el adblue ha pasado de 0,60 a un euro, una rueda Michelin cuesta 80 euros, los talleres nos cobran diez euros más la hora, los recambios también han subido... Esto no hay quién lo aguante”, se lamenta este camionero.

A sus 62 años se teme que tendrá que retirarse más pronto que tarde, aunque “yo no quería, porque me gusta el trabajo, pero ya llega un punto que me planteo tirar con todo y cobrar lo que pueda y punto, porque tampoco quiero que mi hijo, de 22 años, se meta en esto”. No quiere que tenga que pasar por lo mismo que él: “el camión vale mucho y a los cinco o seis años tienes que cambiarlo, y siempre estás colgado de letras, siempre en tensión, las cargadoras tienen un plazo de noventa días para pagarte y te pagan a los 120...”. Lleva 21 años en el sector y a su pesar lo terminará dejando.

También critica los plazos que ha dado el Gobierno, porque “hablan de esa subvención al gasoil hasta junio, y a partir de junio, ¿qué vamos a hacer? Esto es un cachondeo, una verdadera vergüenza y tiene que mejorar aún mucho”. Tiene sus cabezas tractoras paradas desde hace casi quince días, “incurriendo en muchísimos gastos, no de combustible, pero sí de seguros y seguridad social”, pero cree que si se saca algo de esto “me compensa los 250 euros que pierdo por camión parado al día”. Lamenta que no todos los transportistas se sumasen al paro, porque “si hubiésemos sido todos, esto se solucionaría en 8 días”.

EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE SOLO FUE LA GOTA QUE COLMÓ EL VASO. Por su parte, Luis Carnota, propietario de Transportes Carnota González S.L., en Padrón, que transporta mercancías para compañías como la maderera Finsa, cree que el acuerdo alcanzado todavía es papel mojado: “Habrá que ver cómo se concreta, a mí que me den cosas reales, no propuestas”. En su caso, la pasada semana estuvieron trabajando, porque “mis clientes subieron las tarifas acorde con el precio del combustible”, pero esta semana ya han parado también, “sobre todo por piquetes y porque la cosa se ha vuelto más conflictiva”.

Para él, una de las problemáticas más importantes y sobre la que todavía no se ha puesto el foco es “el transporte fraudulento que se estuvo realizando durante muchos años y que todavía se sigue realizando, con la existencia de empresas buzón y cooperativas de trabajo social que no son cooperativas en sí”. Todo ello ha afectado al abaratamiento de los costes del transporte, incurriendo en pérdidas los propios camioneros, para no perder los viajes. “Seguramente si desde Fomento hubiesen ido corrigiendo esto desde hace años, hoy no estaríamos así, pero claro, a todo esto le sumas lo del gasoil y ya es la gota que colma el vaso, la gente explota”, indica.

Su empresa lleva vigente desde 1959. Él es la segunda generación y cree que la última, porque “no creo que mis hijos vayan a meterse en esto, es demasiado sacrificado”. La solución llegados a este punto no es sencilla, porque, por ejemplo, “tarifas mínimas de transporte no puedes poner, porque ya se pusieron en otros sectores y la UE nos sancionó”.

Pero, “está claro que si en vez de vender el kilo de tomates a tres euros lo vendes a un euro veinte es porque algo estás haciendo mal para que eso te compense, con los via-

jes de los transportistas igual, pero en vez de vigilar eso, el Ministerio mira para otro lado”, sentencia.

LAS EMPRESAS DE PAQUETERÍA APUESTAN PORQUE LOS CAMIONEROS FIJEN UNAS TARIFAS BÁSICAS ESTÁNDAR. En la misma tesitura se encuentran en Transportes Ferro Noga S.L., empresa de Santiago dedicada al desplazamiento por carretera de mercancías frigoríficas por toda la geografía gallega, la zona de Asturais y la zona de Portugal. Su propietario explica que aunque veinte céntimos “son una ayuda importante”, también “hay que tener en cuenta que el precio del gasoil a comienzos de año estaba en 1,10 o 1,15 euros, así que con veinte céntimos no logramos volver a como estaba antes”.

Parados durante estos once días de movilizaciones, se mantienen a la espera de “ver en qué queda la cosa”, desando una “pronta solución”. Esa solución, para algunos, como apuntan empresas de paquetería de la zona de Santiago, podría pasar por fijar unas tarifas de precio básicas estándar que sean inamovibles en función de cómo vaya variando el precio del combustible, y no por cobrar cada viaje a un precio.