Escolma dos discursos de Juan Viaño durante a súa etapa como reitor da USC

NOVIDADE. A Universidade de Santiago (USC) acaba de publicar unha escolma dos discursos pronunciados por Juan Viaño na súa etapa como rector da institución académica. Así, baixo o título Discursos da reitoría (2014-2018), o libro busca recoller as políticas e liñas de actuación lideradas polo reitor e deixar constancia das palabras pronunciadas nos momentos máis significativos do seu mandato. Abranguen o período comprendido entre a súa toma de posesión o día 9 de xuño de 2014 e o acto de fin de mandato, o día 6 de xuño de 2018, pero inclúe dúas intervencións posteriores a esa data ligadas directamente coa figura do reitor, alén de colaboracións escritas nos medios impresos. O resultado é unha antoloxía de 71 textos, que respectan a literalidade do momento en que foron escritos e pronunciados, e que se distribúen en tres grandes capítulos

—‘Dende a tribuna’, ‘Dende o estrado’, e ‘Dende a escrita’— co obxectivo de “explicar as nosas políticas, as nosas decisións e as liñas de actuación, de animar, de ilusionar e facer agromar esforzos colectivos, petar nas conciencias e trazar accións de futuro”, segundo recolle o propio autor no ‘Limiar’ do volume. Discursos da reitoría (2014-2018) está xa dispoñible para a venda na Libraría Dixital da USC. REDACCIÓN