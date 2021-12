Espertar antes de durmir

durmir, ademais de ser un pracer, é necesario para a reparación do ADN celular nos seres vivos que contan cun sistema nervioso, en particular o das neuronas, máis sensibles ás alteracións que se producen cando estamos espertos.

Adoitamos dicir que ao durmir cargamos as pilas. Quizais é máis apropiado dicir que as descargamos. Liberámonos do cansazo acumulado durante a vixilia.

O sono, como case todo o que rodea aos nosos cerebros, segue sendo un gran descoñecido. En particular o que propiamente denominamos soñar, que o dicionario da RAE define poeticamente como: “Representarse na fantasía imaxes ou sucesos mentres se dorme”, algo que facemos de media unhas dúas horas durante a noite.

Podemos rexistrar a actividade eléctrica do cerebro (o electroencefalograma) mentres durmimos e este dános algo de información, pero non é, nin moito menos, unha descrición detallada do que ocorre nas nosas neuronas e de como cambia un cerebro desde antes ata despois de durmir unhas cantas horas.

Cando comezamos a durmir pasamos por un estado, denominado hipnagóxico, de transición entre a vixilia e o sono. Ese momento en que a miúdo pensamos que aínda estamos máis frescos que unha leituga, pero que xa nos encamiña a durmir a perna solta. É frecuente, sobre todo a idades temperás, que durante ese estado se produzan alucinacións que poden ser auditivas, visuais e/ou táctiles. Pero máis sorprendente pareceume o que evidencia un recente estudo publicado na revista Science. Os experimentos realizados polos seus autores demostran que interromper o sono a escasos minutos de inicialo conduce a un proceso no noso cerebro de maior creatividade.

Segundo se di, isto xa o sabía por experiencia propia Thomas Edison, que foi científico e empresario, pero sobre todo inventor de máis dun milleiro de cousas, entre elas a lámpada incandescente e o fonógrafo. Cando Edison lle daba voltas na cabeza a algún problema especialmente complicado, poñíase a durmir cunha bóla de aceiro na man. Ao caer no sono, tamén caia a bóla, pero ao chan, de modo que o ruído espertábao. Entón poñíase á faena de inventar, e con enorme éxito, polo que se ve. Outro ao que segundo parece tamén lle funcionaba iso de poñerse a crear despois dun fugaz momento de sono era Dalí. Quen sabe se os seus cadros reflicten dalgún modo marabillosas alucinacións vividas naqueles momentos. En todo caso, por moitas ocorrencias que tivese en soños, outra cousa era pintalas coa maxia que el o facía.

No meu caso non lembro ter creado nada significativo tras espertarme nesas circunstancias, menos aínda se o espertar foi abrupto. De feito, para terminar este artigo fixen a proba, e despois de comer recosteime no sofá cunhas pesas na man. Non funcionou. Ao espertar non se me ocorreu nada mellor que dicirlles. Iso si, erguinme de moi malo leite.