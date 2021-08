La Casa do Maior Juana Tovar, en el concello ourensano de Castrelo do Miño, abrió sus puertas en 2019 // Tiene dos usuarias, aunque tres más están pendientes de la valoración de dependencia para formar parte de su ‘familia’ // Su promotora, Julita Martínez, no deja que se aburran TEXTO Salomé Barba

“Esta iniciativa está cumpliendo una promesa que le hice a mi tía abuela”