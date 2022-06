Este martes abre o prazo para optar a unha das 297 prazas de emprego público

Santiago. A Xunta de Galicia abre hoxe o prazo para inscribirse nas oposicións para 297 prazas de emprego público. O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes as convocatorias para o acceso aos subgrupos A1, C1 e C2 da Administración xeral polo sistema de oposición libre.

Este sistema permite que a estas probas poida presentarse calquera persoa que cumpra os requisitos esixidos nas convocatorias, e as súas posibilidades de lograr unha praza dependerán exclusivamente da preparación e do esforzo realizado polos aspirantes no proceso selectivo.

Estas prazas corresponden ás Ofertas de Emprego Público dos anos 2020 e 2021 e forman parte das 720 prazas de emprego público que se cubrirán polo sistema de oposición libre anunciadas no mes de marzo. Destas 720 un total de 423 xa foron convocadas e complétanse con estas 297 prazas.

A Consellería de Facenda e Administración Pública propón esta medida co obxectivo de rexuvenecer os cadros de persoal da Administración Autonómica e tamén para ofrecer unha oportunidade de emprego estable tanto a aqueles mozos e mozas que remataron os seus estudos recentemente como ás persoas sen experiencia profesional na Administración.

O prazo de inscrición remata o 26 de xullo e a solicitude farase na páxina web da Dirección Xeral da Función Pública.