“Estimadamente”, nova campaña de sensibilización cidadá en saúde mental

O Plan de Saúde Mental de Galicia poscovid-19 prevee o desenvolvemento de actuacións dirixidas a incrementar a autonomía dos e das pacientes, garantindo que sexan acordes aos seus dereitos e necesidades e promovendo a normalización social e a desestigmatización das persoas que presentan un trastorno mental. No marco deste Plan este mércores presentouse a campaña de sensibilización en saúde mental: “Estimada-MENTE: Galicia coa Saúde Mental”.

O secretario xeral técnico da Consellería de Sanidade, Alberto Fuentes, acompañado pola subdirectora xeral de Atención Primaria do Sergas, Sinda Blanco; e pola xefa de Servizo de Saúde Mental, María Tajes, deron unha rolda de prensa informando sobre os obxectivos desta campaña. En palabras de Alberto Fuentes, “trátase dun paso no camiño da normalización das enfermidades mentais”. Así mesmo informou da incorporación de 95 dos 120 profesionais previstos para os dous primeiros anos do Plan. De cara ao vindeiro ano, o Sergas ten previsto crear 43 novas prazas, en diferentes categorías profesionais para continuar incrementando recursos neste campo da saúde mental. Entre outros asuntos, priorizarase a atención a persoas en riso de suicidio con unidades de atención especializada nas principais cidades galegas.

Por outra banda, Sinda Blanco é consciente de que a pandemia provocou “algo de retraso” pero “estamos comprometidos e ilusionados e pensamos que é un gran Plan do que se van a beneficiar todos os galegos”. María Tajes comentou na súa intervención de que esta campaña é “un punto de partida para outras accións do Plan de Saúde Mental”.

De seguido Tajes dou paso a un documento gráfico no que se reflexan os desexos e perspectivas das persoas con trastornos mentais.

Algunhas das frases que aparecen no visionado do vídeo de persoas usuarias e profesionais da rede de entidades que colaboran co Servicio Galego de Saúde e a Consellería de Sanidade na atención ao trastorno mental severo son: “que todas as enfermidades teñan cura”, “que se contemplen os nosos soños”, “ a normalización das relacións afectivas nas persoas con enfermidades mentais”, que non nos traten como bichos raros”, “que non se mire a discapacidade mental con malos ollos”, “dar visibilidade a todos os tipos de trastorno”. “Son coma ti, agora xa o sabes”, é a última frase da peza audiovisual previa ao peche da mesma con palabras do conselleiro Comesaña: “anímovos a eliminar os estigmas vinculados coas enfermidades mentais”. Aproveitou ademais para agradecer o traballo dos profesionais que están coas persoas con enfermidade mental.