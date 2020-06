“Esto é unha cuestión de vida ou morte para a comarca”

Son días tristeiros na Mariña, con falta de luz e escasa fe. Os veciños da Costa, a comarca máis rica de Lugo, están con olleiras e desvelados porque a rebaixa na tarifa da luz para Alcoa non vén e iso vai provocar un Ere de 534 traballadores directos e máis de 400 indirectos de empresas auxiliares, en definitiva, o peche da multinacional.

Hai algunha esperanza de acordo entre o comité de empresa e a multinacional Alcoa, que aínda se reuniron onte en Lugo?

Non hai pulso entre a plantilla e Alcoa. O que reclaman ambas partes é unha rebaixa na tarifa eléctrica de 90 millóns ao ano por ser a fábrica unha das tres ou catro empresas hiperelectrointensivas máis importantes de España e Europa. En 2020 o goberno de Sánchez aporta 20 millóns de euros e os outros 70 desvíaos para outras comunidades. O custe da enerxía para Alcoa é o 40% de tódolos seus gastos, incluido persoal.

Que pide Alcoa para esquecer o ERE dos 534 traballadores directos e 400 indirectos, é dicir, o peche da empresa?

Un precio competitivo que sempre houbo en corenta anos que a multinacional está en Cervo e en Xove. Isto non é máis que estar o mesmo nivel que as empresas semellantes de Europa. A factoría vai pechar porque lle custa moito a luz e a solución está nunha rebaixa da tarifa eléctrica. O arranxo do problema está no tellado do goberno de Sánchez. A culpa non a ten a empresa, tena o Estado. Alcoa é un problema de vida ou morte para a comarca.

Existe de fondo un conflito entre os alcaldes populares de Cervo e Xove, a Xunta do Partido Popular, e o goberno de Madrid?

Ao meu entender non hai debate partidista, trátase da viabilidade da factoría. Se se amaña o problema da tarifa eléctrica xa haberá debate de siglas. Agora fai falla que o goberno recapacite.

A proposta de Feijóo de aportar fondos europeos e axudas á industrialización trala pandemia semella razoable...

Está claro que é positiva, sempre é bo ter o respaldo da Administración galega. O Goberno central quitoulle setenga millóns de euros anuais a Alcoa San Cibrao, esa é a cuestión vital.

Ata onde poden chegar coas mobilizacións?

É un tema do comité de empresa, que nós como goberno municipal e o Concello de Xove e toda a A Mariña respaldaremos. A reivindicación e o prezo da luz en conxunto, tamén para Asturias e Cantabria.

A comarca mariñá está no corredor da morte á agarda da inxección letal ou só na UCI?

Esta empresa, Alcoa, leva aquí 40 anos producindo aluminio primario e contribuíndo o benestar da Costa e de todo Lugo. Si está no corredor da morte agardando o veleno e na UCI.

Non parece de cabaleiros crear unha balsa de lodos vermellos tóxicos e explotar un porto comercial en exclusiva e agora irse de rositas...

Insisto o problema non está na empresa, ela mira pola súa viabilidade. A balsa de lodos e a exclusividade do porto foron condicións aceptadas por todos para que Alcoa se establecese entre Cervo e Xove. Se non continúa a empresa alá imos todos ao traste.

Que tanto por cento do PIB de Lugo aporta Alcoa San Cibrao?

Máis do 30% do producto interior bruto de todo Lugo. O IAE e IBI que paga ao Concello de Cervo é un 30 por cento do presuposto.

Imaxina unha Mariña sen Alcoa, que pasaría na comarca?

Sería unha zona, A Costa, con menos xente e menos servizos.

Ten a crise actual algunha connotación semellante á do incendio do Casón en decembro de 1987?

Non, teñen tintes diferentes e o actual posúe unha longa sombra negra. So hai semellanza na inquietude da xente.