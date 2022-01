Estreno del socialista Luis Álvarez en el Parlamento pidiendo garantías en el reparto de los fondos europeos

Este miércoles Luis Álvarez, se estrenó como portavoz del grupo parlamentario socialista en la sesión de control al presidente Feijóo. Tanto el presidente del Parlamento, Miguel Santalices como Feijóo y la nacionalista Ana Pontón le dieron la enhorabuena por el nombramiento y también agradecieron la labor de Gonzalo Caballero como anterior portavoz de los socialistas en la Cámara.

En su primera intervención, con traje negro y corbata roja, el socialista transmitió signos de nerviosismo. Aunque habló de forma correcta y sin equivocaciones se percibió en el temblor de sus manos. Para pedir explicaciones al gobierno gallego sobre la ejecución de los fondos enseñó varias gráficas en las que quiso dejar claro que en la comunidad son todos reducciones. Habló de que la precariedad laboral tiene como responsable único al de Os Peares. Al contrario habló de una gestión “planificada, solvente e rigurosa” del Estado. Acusó, además, a ala Xunta de llevar a cabo un reparto discrecional de los fondos y que las dudas que presentan sobre la gestión del Gobierno central hace que se queden “sós nesa estratexia de desgaste.

En su respuesta, Feijóo insistió en que “non é bo estar insistindo na defensa do que faga o goberno central sexa dun partido ou outro; e se perxudica a Galicia hai que afirmalo”. Para destacar la labor de su gobierno mencionó que los fondos de empleo de 2020 estaban comprometidos en el 84% del presupuesto y que en el 2021, el 74.8 % estaba comprometido antes del cierre del ejercicio. Ante las dudas, Feijóo mencionó que son necesarias expllicaciones, lo que no significa ir en contra de los intereses de Galicia, más bien todo lo contrario. Tampoco entiende que de 1.141 millones de euros, el Gobierno de Sánchez se quedara con 454 millones, que son el 40 % de los fondos de empleo que le corresponden a las comunidades. Unos fondos que a posteriori empieza a repartir “de forma discrecional”. De esta manera pidió a Álvarez que no haga seguidismo del Gobierno central y si de los intereses de los gallegos.

En su réplica, el nuevo portavoz del PSdeG en el Parlamento dijo que no estaba haciendo seguidismo. Su idea es que se presenta una propuesta de explicación, “de que se nos garantize como van a exutar os fondos que se van a recibir”. También respondió al presidente gallego con que los socialistas gallegos van a estar por los intereses de la comunidad siempre que se demuestre que el PP merece “esa confianza que lle estamos a ofrecer desde o PSdeG”. Considera que los fondos europeos son una oportunidade histórica. “Non é cuestión de siglas ou de partido, é cuestión de país”, dijo. Mencionó los 651 millóns de fondos que recibió Galicia convirtiéndose así en la sexta comunidad que más recibió, y cuatro de estas gobernadas por el PP. De esta manera le replicó al presidente gallego que no hay concordancia con lo que le recrimina.

Con 73 millones de fondos de empleo a finales del 2021 en ejecución, el presidente de la Xunta dejó caer que Galicia vuelve a estar dentro de las comunidades pioneras en la ejecución de los fondos europeos. Una vez más, volvió a hablar de “seguidismo” y como ejemplo puso la visita de la ministra de Fomento a Ferrol la semana pasada en la que según Feijóo no se habló del tren de alta velocidad, “algo lamentable por parte do Partido Socialista”. Aprecia que eso se traduce en hacer ridículo en la defensa de los intereses del país. Para finalizar le pidió diálogo y consenso a Álvarez si realmente buscan defender Galicia.

PONTÓN, UNA VEZ MÁS, PREOCUPADA POR LA ATENCIÓN PRIMARIA La nacionalista Ana Pontón, habló una vez más del deterioro de la sanidad en Galicia “en todos os ámbitos sanitarios”. Para Pontón esto no es fruto de casualidades, sino que responde a la hoja de ruta que según señaló, consiste en recortar en la sanidad pública y defender la privada. Para asegurar que no es solo una denuncia del BNG Pontón tiró de hemeroteca leyendo titulares en los que se hablaba de esperas de citas en Primaria o cierres de servicios. Ante esta situación aseguró que los profesionales hablan de situación “insostible, inaceptabe e deplorable”. Algo que viene de años atrás pero que la pandemia perjudicó más lo que desencadenó en una Atención Primaria desbordada. Le preguntó a Feijóo que piensa hacer ante el colapso en este ámbito.

Con tono de humor el presidente gallego le respondió indicándole que cuando haga búsquedas en Internet ponga “Galicia e non Galiza” para tener más acepciones y mencionó que “hai que poñerse daordo en como se chama o país”. Recriminó que en la actualidad hay 6400 personas más trabajando en el servicio gallego de salud en comparativa que cuando gobernaba su partido. “As patoloxías graves esperan 15 días e con vós meses. Somos a comunidade con menos mortalidade en dous anos de pandemia, a que máis vacuna, a que ten menos ocupación hospitalaria en planta e uci. O servizo é potente e está respondendo á situación”, aseguró. Critica que el BNG no cambia su discurso cuando debería “adaptar ás propostas á realidade”.

El presidente asegura que faltan médicos de Atención Primaria, así como pediatras, algo que detectaron años atrás, y de lo que el BNG decide obviar para solo hablar de los 200 millones de euros para Primaria. “Non van a discutir cos seus socios porque igual se quedan sen os 200 cargos no partido”, aclaró. Ante tanto crítica le preguntó a Pontón cuál es el modelo del BNG, reiterando que la pandemia se gestionó mejor por los responsables sanitarios y por la población. Puso en valor la oferta de médicos jubilados siendo la primera de España así como la categoría de facultativo/a especialista de atención primaria.

Para la nacionalista las propuestas del PP se basan en privatizar la sanidad pública y al respecto tiene claro que Feijóo no va a conseguir “facernos calar e denunciar no Parlamento o deterioro das súas políticas”. Piensa que le falta al respeto a los profesionales con hechos como la existencia de contratos por días o centros de salud con menos médicos y médicas de los que se necesitan. Cuestiona que de los últimos 400 médicos que se formaron, sólo la mitad entraron en el sistema sanitario, lo que se traduce en que deciden marchar del país ante las condiciones de trabajo. Se dirigió a Feijóo instándole a que antes de salir por la puerta del Parlamento anunciase un plan de mejora en Atención Primaria, lo que supondría ponder fin a la precariedad que expulsa a profesionales. “Menos soberbia e máis propostas”, así concluyó Pontón su intervención en el Parlamento.

Ya en su último turno de palabra el presidente reiteró que en sus casi 18 años como diputada en la Cámara, Pontón sigue con el mismo discurso y no tiene valor para felicitar al Servicio gallego de salud por lo conseguido en la pandemia. Insiste en que el problema es que la comunidad sufre la pandemia y no tiene médicos suficientes por lo que su gobierno tiene como objetivo trabajar con los gallegos para mejorar el número de médicos disponibles del país.

Destacó que el gobierno de España autorizó a contratar médicos jubilados, que desde la Xunta se solicitó MIR extraordinario, algo que no apoyó el BNG. “Que se pode facer máis? Moita galega moito galega non, moito socialismo e pouco Galicia”, finalizó.