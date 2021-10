El alumnado del Grado en Farmacia de la Universidade de Santiago (USC) llama a defender “una enseñanza pública de calidad y una formación digna para la profesión farmacéutica en todas sus vertientes”, por lo que se manifiestaron este martes en Santiago de Compostela con el fin de reivindicar una nueva facultad tras “seis años rotando” por varios centros. En un post de la red social Instagram , la Asemblea Aberta de Farmacia indicó que “convocamos, segundo fontes fidedignas, a primeira manifestación da Facultade de Farmacia da que se ten constancia, e con grande éxito de participación. Esta mañá deixamos patente nas rúas de Compostela que necesitamos con urxencia unha facultade que nos permita estudar en condicións dignas. Na Praza do Obradoiro tivemos a ocasión de que o Reitor da USC nos falase directamente dos plans que ten para a facultade, tanto os que están xa en marcha na parcela onde se vai construir o novo edificio como a curto e medio prazo. Non descansaremos até ver eses plans feitos realidade, e seguiremos lembrándolle á universidade e sobre todo á Xunta de Galicia, que é quen ten que financiar, o seu deber de proporcionar unhas infraestruturas de calidade para a nosa Facultade. A partir de hoxe (martes) temos unha mesa de diálogo bilateral coa Reitoria para informarnos de primeira man dos avances e para transmitir directamente as nosas necesidades máis urxentes.

La Asemblea Aberta de Farmacia convocó la manifestación este martes en Santiago “en protesta por la situación de extrema precariedad” en la que aseguran que se encuentran. Según lamentan, cuentan con “una docencia atomizada en distintas facultades” que les “impide tener aulas presenciales”; así como “unos laboratorios de prácticas con mobiliario de principios de los años 70”. También critican “unas prácticas obligatorias no remuneradas” en las que ejercen “como profesionales durante seis meses, 35 horas a la semana”, matizan. “Estas son circunstancias incompatibles con los estándares de calidad y supuesta excelencia que se le presumen a la Universidade de Santiago de Compostela”, abundan. Por eso reclaman la actuación de la Xunta de Galicia “sin más demora”, después de “seis años sin facultad por vertido de hidrocarburos y problemas de estructura –problemáticas que se conocen desde el año 2007H”, recuerdan. Con todo, exigen al Gobierno autonómico “una financiación suficiente y específica” para la construcción de las “nuevas infraestructuras de la Facultad de Farmacia y para su adecuado funcionamiento”.