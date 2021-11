EU-SON negocia co PP unha censura en O Porriño

municipal. O Partido Socialista e o BNG coincidiron este sábado ao pedir responsabilidade e o “respecto da vontade democrática” a EU-SON, formación que anunciou o inicio de conversacións co PP para presentar unha posible moción de censura no Porriño contra a alcaldesa, a socialista Eva García da Torre. En concreto, a través do seu perfil de Facebook, EU-SON informou de que este domingo, día 7 de novembro, someterá á súa asemblea “o inicio das conversacións” co PP ante a “situación de degradación” que considera que vive o Concello do Porriño polo “desgoberno” de Eva García.

Respecto diso, o secretario provincial do PSOE de Pontevedra, David Regades, expresou o seu apoio á alcaldesa ante esta posible moción de censura coa que “unha forza política de esquerdas” entregaría a Alcaldía ao PP “máis escuro, que acumula un historial negro neste tipo de operacións na provincia de Pontevedra”.

Así mesmo, sinala que a democracia “falou alto e claro” nas eleccións municipais e outorgou unha “maioría de esquerda” e, dentro dela, a candidatura encabezada por Eva García da Torre coas siglas do PSdeG- PSOE. Pola súa banda, a dirección local do BNG pide ao grupo de EU-SON que se distancie da estratexia do PP e favoreza políticas de esquerdas no Porriño. “Un PP sen proxecto político que busca nos tribunais e no pleno bloquear o normal funcionamento do Concello en prexuízo do conxunto dos veciños e non pensa no ben común”, apuntan os nacionalsitas.

“Temos memoria e sabemos o que Alejandro Lorenzo e o PP representan no Porriño. Son a dereita máis clientelar e caquicil”, zanxou. ecg