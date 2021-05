Exhuman el cuerpo de Déborah, tras 19 años, en búsqueda de nuevas pruebas

A fin de hallar pruebas que esclarezcan la muerte de la joven viguesa Déborah Fernández-Cervera, cuyo cadáver fue encontrado en el año 2002, unos días después de desaparecer. Sus restos, localizados entonces en una cuneta de O Rosal, fueron exhumados este martes tras permitirlo así el juzgado de Tui y serán analizados ahora por distintos peritos forenses.

Junto a familiares, sus letrados y peritos, además de algunos profesionales del Instituto Legal de Medicina de Galicia (Imelga), el cuerpo de la muchacha, que apareció en Pontevedra hace 19 años, fue extraído del cementerio, siendo después trasladado hasta las instalaciones de una funeraria. De la misma irán al hospital de Meixoeiro, ubicado en Vigo, donde se le practicará la primera evaluación. Tras ello serán derivados al hospital Nicolás Peña, sito en la urbe olívica también, donde proseguirán las pesquisas.

Durante el acto, en el cual estuvo presente Fernado Serrulla, de la Unidad de Antropología Forense de Verín, además de la secretaria del juzgado y agentes de la Policía Nacional, Ignacio Amoedo, abogado de la familia, avanzó que ahora los expertos tratarán de dar con algún indicio que arroje luz sobre el fallecimiento de la chica. Con ello, intentarán rastrear fragmentos de ADN bajo las uñas o marcas de alguna fractura en sus huesos, puesto que solamente se había radiografiado el cuello y la cabeza durante la autopsia realizada hace casi dos décadas.

Así las cosas, admitió la posibilidad de que tras “tantísimos años” los restos no aporten pistas relevantes al no estar en las condiciones adecuadas, lamentando que “esto se esté haciendo en 2021, cuando tenía que haberse hecho en 2002”. “Si estamos ahora aquí es porque se han hecho mal las cosas, y a lo mejor ahora ya no hay solución”, subrayó en esta línea.

Del mismo modo, Amoedo añadió que, pese a que llegasen a obtener información que evidencie el rostro que se esconde tras el crimen de Déborah, la misma no sería tampoco definitiva al no desembocar “necesariamente en una acusación de asesinato”. “Ha sido esperpéntico todo el proceso hasta aquí, una chapuza en muchos aspectos, y la familia tiene sensación de frustración”, criticó.

“SEGUIR LUCHANDO”. “Tenemos un año por delante, hay que seguir luchando, tenemos que agarrarnos a la esperanza”, señaló el letrado no obstante, aludiendo al plazo de prescripción (en 2022) de este presunto delito. Asimismo, recordando que incluso se llegó a barajar la posible “muerte súbita” de la joven viguesa, algo que nunca contempló la familia ni la parte defensora, remarcó que “hay que aferrarse” a aquellos indicios que se extraigan del futuro análisis.

También consideró relevante la examinación del disco duro (que actualmente posee la compañía Lazarus Technology) así como la agenda personal de Déborah, haciendo hincapié en que sus familiares seguirán luchando “más allá del plazo de prescripción” independientemente de los resultados puedan surgir en las próximas semanas. Finalmente, a sus ojos, todo lo acontecido ha sido “un caso de libro” de responsabilidad patrimonial del Estado.