Expediente a los socialistas por la valla contra Baltar

La Xunta Electoral de Zona de Ourense (XEZ) abrió un expediente sancionador contra el PSOE de Ourense por la valla publicitaria anónima instalada durante la campaña electoral en la rúa Marcelo Macías de la capital provincial. En la valla podían verse fotos de Alberto Núñez Feijóo, Manuel Baltar y Pérez Jácome y debajo de las mismas podía leerse: “Letais para Ourense”. En otra resolución con fecha de ayer, según informó el PP, la XEZ abre otro expediente sancionador contra el secretario xeral de los socialistas ourensanos, Rafael Rodríguez Villarino, en este caso por la publicación en plena jornada de reflexión de las elecciones autonómicas de una serie de mensajes en sus redes sociales –Facebook y Twitter– contra el actual presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Para el secretario xeral del PP ourensán, Rosendo Fernández, “este é o único caso, o caso dun persoeiro, que non político, que despreza a legalidade, que di quen e de quen poden falar os demais representantes institucionais, como fai nos plenos da Deputación e do Concello, e que ignora as resolucións doutros organismos como a Avogacía do Estado, que arquiva o seu requerimento verbal sobre as axudas a autónomos e pemes da Deputación, anunciando un recurso contencioso administrativo, no que afirma con sorna incluida ‘que os autónomos e pemes poden estar tranquilos’.”

Asimismo, Fernández señaló que Villarino procederá a valorar la importancia de estos expedientes por su cuantía económica cuando lo que realmente significan estas resoluciones “é que non lle importa a legalidade e moitísimo menos a veciñanza de Ourense, coartando a súa liberdade ideolóxica e de militancia política”.

El Partido Popular de Ourense, anunció al secretario xeral, “vai seguir defendendo ata as últimas consecuencias a legalidade das medidas adoptadas nas institucións nas que goberna, como as axudas da Deputación, e tampouco tolerar accións e actitudes totalmente antidemocráticas por parte dun personaxe indigno para a política ourensá”.