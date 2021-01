$!Experiencias de dos jóvenes emprendedoras gallegas: ideas, metas y dificultades

Quiero que sea una empresa que perdure , que no se quede solo en una anécdota y que sea mi trabajo a lo largo de los años . Si con el tiempo me va bien, aspirar a que la marca se posicione a nivel nacional como algo puntero.

Bastante . Aunque tengo suerte, ya que mi madre es asesora fiscal y me va dando pautas en el ámbito administrativo, por ejemplo, tenía pensado crear una S.L. y al final decidí hacerme autónoma . Recomiendo contratar los servicios de una gestoría o tener alguien que sepa sobre el tema asesorándote, aunque algunas cosas son intuitivas lo más seguro es que te equivoques en algo, y eso conlleva una sanción . A mayores, el trabajo de fin de grado de mi carrera de periodismo lo enfoqué también en el proceso de creación de mi empresa así que mi tutor también me ha ayudado mucho con ello.

Siempre me gustó mucho la moda, la alta costura y demás, durante la cuarentena veía que estaban surgiendo varias marcas con ropa de la que me gusta consumir. Yo ya hacía diseños de prendas así que decidí tomármelo más en serio .

Los clientes, el miedo de no saber si vas a tener clientes o no, tenía que formar mi cartera de clientes desde cero, la gente no me conocía. También pensé que el trabajo iba a ser más fácil hacerlo. Por lo demás todo es ir aprendiendo, administrar mejor tu negocio, realizar los pedidos de forma más eficiente, sabes que se usa más, que se usa menos, gestionar la tienda en sí .

¿De qué forma te publicitaste para atraer a más clientes?

Pues abrí la tienda el día que había una carrera de perros en la zona, y el primer mes hice un 20% de descuento en las primeras visitas. A parte de eso y un poco de buzoneo y redes sociales nada más, se me conoce más por el boca a boca que por publicidad.



¿Resultó ser rentable desde un principio?

Sí. Desde el primer momento fue bien, fue una evolución progresiva pero no me puedo quejar de mis inicios, me recibieron bien en la zona. Venía alguien con su perro, le gustaba el resultado y se lo decía al resto de conocidos con perro, en este tipo de negocios si al cliente le gusta un sitio es raro que quiera probar en otro.



¿Qué diferencias ves entre ser la dueña y no una empleada en tu negocio?

Aquí no puedes tener un mal día, tu cara es tu negocio, tengo que dar un poco más de mí de lo que daría si fuese empleada y dar el brazo a torcer en ciertas ocasiones. Y que no desconectas, yo cuando salgo de la tienda sigo atendiendo a redes sociales, pedidos, mensajes con los clientes para saber si les ha gustado el resultado... Cosas que si fuese empleada no tendría que hacer, pero no me arrepiento para nada.



¿Tras más de dos años con tu negocio abierto, cuáles son tus objetivos actualmente?

Ahora mismo quiero centrarme en trabajar duro para seguir creciendo y poder contratar a una persona en un futuro, estoy muy contenta de como está yendo el negocio y como ha ido siempre, esto va creciendo poco a poco y cuando veo que el resultado final es bueno merece la pena trabajar 10 o 12 horas al día.