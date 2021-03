Expertos ven factible una fábrica para microchips ‘made in Galicia’

En la misma semana en que el sector e la fabricación de vehículos y componentes de la automoción presentaba unos resultados récord de 2020, a pesar del coronavirus, Stellantis Vigo se veía obligada a parar la producción varias jornadas, y no sólo por un pequeño incendio el pasado viernes: la falta de semiconductores, de microchips, obligó a la dirección de la factoría de la antigua PSA Peugeot Citroën a plantear un ERTE de 60 días para 3.749 operarios.

Pandemia, colapsos de las redes de distribución de tecnología que llega de Asia, barcos que atoran el canal de Suez y causan cientos de millones de euros al día en pérdidas. Está claro que la producción en proximidad, que compañías como Inditex han sabido hacer pilar de su modelo de negocio –junto con la hibridación de mercado real y online– vuelven a la palestra.

Desde Zona Franca de Vigo planteaban también en una semana tan cargada de noticias la instalación de una planta de nanofabricación de circuitos integrados fotónicos y centro de I+D que sería única en la Península Ibérica y sur de Europa. Requeriría una inversión de 50,4 millones de euros, en tres años estaría en funcionamiento y generaría 150 empleos indirectos y setecientos indirectos entre investigadores, proveedores, startups y pymes.

La pregunta sería... ¿por qué no fabricar esos semiconductores, esos microchips, aquí en Galicia? Se la planteamos al mundo más tecnológico y digital, representado en Galicia por las empresas que integran el Clúster TIC, y nos responde su tesorero, Gerardo García, que es además director general de Itelsis Group. Receta avanzar en el conocimiento de esta área y explorar nuevos caminos en el campo de los semiconductores y la física especializada, como en la computación cuántica, que conviertan a la comunidad gallega en un referente.

Desde el mundo de la economía contamos con Luis Caramés Viéitez, presidente del Grupo Colmeiro, que apuesta por contribuir a que Europa recupere la soberanía digital, siendo la comunidad gallega un entorno idóneo, pues cuenta incluso con materias primas como el coltán, uno de los materiales utilizados en la fabricación de semiconductores.

Por el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (Icoiig) nos atiende Daniel Prieto Renda, de Soltec Ingenieros, que aboga por dar el salto ahora y lograr que la industria autóctona se pueda abastecer en tiempo, forma y mayor calidad con producción propia y cercana, pues en algún momento la demanda asiática copará su propia oferta y se puede intensificar el desabastecimiento.

También acudimos a Fernando Suárez, presidente del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), quien considera que no es una idea descabellada abordar esa hipotética factoría de semiconductores gallega, y no solo por los fondos europeos del programa Next Generation, también porque la demanda de este tipo de componentes no va a parar de crecer. Y plantea tres posibles vías alternativas y complementarias, que van desde atraer a un gran fabricante, como podría ser Intel, que busca ubicación en Europa; producir según las necesidades específicas de áreas estratégicas gallegas; o incluso crear una planta de reciclaje de residuos electrónicos, la denominada “basura electrónica”.

A continuación, recogemos sus valoraciones.