Expulsan de Cíes a tres ciudadanos portugueses por actitud incívica

Vigo. Tres jóvenes de nacionalidad portuguesa, de entre 26 y 32 años de edad, fueron expulsados el domingo de las Illas Cíes por no respetar las normas del parque, además de por no llevar mascarillas y no mantener la distancia de seguridad. Fuentes de la Policía local explican que localizaron a las tres personas deambulando entre unas rocas de una zona especialmente peligrosa por estar próxima al mar abierto. Los tres habían protagonizado a primera hora de la mañana una suerte de actos incívicos en un restaurante de la isla y al reiterar su actitud desobediente con las normas covid les conminaron a abandonar la isla. m.G.