Expulsan del juicio al acusado de un tiroteo en una pedida de mano: “Esto no es una feria”

Pontevedra. La titular del juzgado de lo penal número 3 de Pontevedra expulsó del juicio al acusado de irrumpir a tiros en una fiesta de pedida de mano en O Porriño (Pontevedra), Juan Paulo Giménez, por comentarios y aspavientos realizados en sala. “Esto no es un mercadillo”, aseguró la magistrada tras tomar la decisión de que Giménez, miembro del clan gitano de ‘Los Morones’ fuese enviado al calabozo, después de numerosas advertencias acerca de su comportamiento en el tribunal.

La jueza advirtió que “no puede alterar el orden” de la sesión porque “esto no puede ser una feria” ya que mientras declaraban los testigos el acusado cometió diversas faltas al orden.

Esta circunstancia se produjo después de que todos los asistentes a la fiesta, pertenecientes al clan de ‘Los Zamoranos’, situasen a Juan Paulo Giménez en el lugar del tiroteo, entre ellos las dos víctimas de los impactos de bala, y le han identificado como el autor de los disparos. Una de estas víctimas aseguró que “escuché un disparo, me di la vuelta y vi a Juan Paulo retrocediendo y disparando”, mientras que la otra, una menor que resultó herida en la cara, afirmó que tras el impacto del proyectil “me desmayé y no me acuerdo de nada”.

Ambos reconocieron la mala relación existente entre su familia y ‘Los Morones’ que, según declararon, “nos han hecho siempre la vida imposible con el tema de los mercadillos” y, añadió la menor, “siempre nos están amargando la vida”.

Otro de los testigos aseguró que no tiene “dudas” de que el acusado fue el autor de los disparos, mientras que el camarero que atendía la barra en la fiesta explicó: “escuché tiros y me tiré al suelo”.

Juan Paulo Giménez, por su parte, negó ser el autor de los disparos y aseguró que, en ese momento, “yo no estaba en Galicia”. “Yo no he hecho ningún tiroteo ese día”, señaló Giménez, que reconoció la enemistad de su familia con ‘Los Zamoranos’, el clan también gitano que organizaba la fiesta.

A preguntas de la fiscal reiteró que él no tiene relación alguna con el tiroteo y que ni siquiera conoce a las dos víctimas de los disparos, ya que ese día estaba en Sevilla “buscando a mi exmujer que había desaparecido”.

Tras señalar que “quien me acusó fue Ana Rosa Quintana”, Juan Paulo Giménez explicó que, a pesar de la enemistad de su familia con ‘Los Zamoranos’, él no la tiene porque su mujer es hija de uno de los patriarcas del clan por lo que “me aman y me adoran”. El otro acusado, Rafael G.J., que según la Fiscalía acompañaba a Juan Paulo, también negó tener relación con estos hechos y afirmó que se enteró “de todo al día siguiente porque lo sabía todo el barrio”. Subrayó que conoce al clan que celebraba la fiesta porque “esa gente casi nos mata en Cangas”. Efe