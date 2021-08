Exteriores repatriará a todos los colaboradores afganos en las bases donde estuvieron tropas españolas

El relato sobrecogedor de las mujeres afganas recogido por EL CORREO GALLEGO esta semana sigue dando mucho de qué hablar en la sociedad y en la política. Tras recoger el testimonio de las mujeres representativas de los partidos políticos gallegos, en esta ocasión hablan con este diario representantes de las administraciones.

El Ministerio de Exteriores trabaja para poder sacar del país a los colaboradores del Gobierno. Se trata de un plan conjunto liderado por Exteriores en el que colaboran los ministerios de Defensa y de Interior para repatriar a traductores, intérpretes y demás personal, y también a sus familias. Todavía no hay horizonte temporal ni una cifra concreta porque, según las fuentes ministeriales consultadas por este diario, se trata de actuar con las “máximas garantías” para “no dejar a nadie atrás”. En cuanto la operación esté perfilada, Defensa los traerá en avión a España.

La labor de localización de todos ellos está siendo lo más complejo, pero se actúa con la mayor rapidez posible. El Gobierno de España no tiene tampoco capacidad para traer a todos los que están en peligro, pero admiten que la “preocupación es máxima”.

Ahora, además, señalan que están en peligro los avances que se consiguieron durante muchos años de colaboración y trabajo sobre el terreno, en varios frentes, pero sobre todo en educación, higiene y control de la natalidad en mujeres.

En 2013, cuando los trabajos ya estaban avanzados, y bien armados, España delegó en las autoridades afganas la gestión de estos avances. Sin embargo, el avance de los talibanes pone en riesgo lo ganado en derechos y tiene en peligro a la población civil. La situación de las mujeres y los niños es lo que más preocupación genera en las autoridades.

Además de este plan de repatriación de los colaboradores, el Gobierno de España está trabajando para avisar a los nacionales que viven en Afganistán, pocos en estos momentos, de que abandonen el país. También, a través de la web marcan una serie de recomendaciones. Aunque la más importante, en este contexto, es que “bajo ningún concepto” se realicen viajes a un país que está en conflicto.

Por su parte, desde la Xunta de Galicia inciden en la importancia de actuar. El director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, Jesús Gamallo, comenta que “o apoio a estas mulleres ten que ser incuestionable”.

Considera Gamallo que “é preciso instar á comunidade internacional a que actúe o antes posible para garantir e protexer os dereitos destas mulleres e as súas fillas.

Gamallo aprovechó para trasladar, en nombre del Ejecutivo autonómico, “a solidaridade con estas mulleres ante as violacións dos seus dereitos humanos, un feito que demostra a necesidade urxente de actuar por parte da comunidade internacional”.

El responsable de Relacións Exteriores detalla que el Gobierno gallego está apoyando a entidades de cooperación que actúan en campos de refugiados, mediante una serie de convenios, para “apoiar ás mulleres contra a violencia sexual e a discriminación que sofren”.

Gamallo recuerda que, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la Xunta “promove a posta en marcha de accións contra a violencia de xénero e a favor da igualdade de mulleres e homes entre a poboación refuxiada e desprazada de distintas partes do mundo”.

En cifras, entre los años 2019 y 2021 aportó más de un millón de euros que se han destinado a financiar proyectos de cooperación internacional “para loitar contra a violencia de xénero en campos de refuxiados, así como fomentar a prevención desta lacra entre mulleres e menores de idade”.

De este modo, se han financiado 14 proyectos mediante la firma de otros tantos convenios de colaboración. Lo que se pretende es, según el director xeral, desarrollar acciones que sirvan para “a loita contra esta lacra no ámbito da cooperación internacional”, y revindica que Galicia fue “a primeira comunidade autónoma que asinou este tipo de convenios no marco do Pacto de Estado”.

Entre las iniciativas que se han desarrollado, destacan la atención psicosocial, las campañas de sensibilización y prevención, actividades de empoderamiento de las mujeres, entre otras. “Todas elas dirixidas a mellorar as condicións da vida da poboación, nomeadamente das mulleres e nenas, e contribuír a erradicar a lacra da violencia de xénero e da desigualdade sexa onde sexa”, concluye Jesús Gamallo.