Extinguido el incendio de Entrimo tras calcinar tres hectáreas en O Xurés

fuego. Los servicios de extinción apagaron el incendio que este lunes quemó tres hectáreas en el parque natural Baixa Limia Serra do Xurés en el municipio ourensano de Entrimo. Según informó la Consellería de Medio Rural, el fuego se declaró minutos después de las 15,00 horas de este lunes en la parroquia de Pereira. A las 17,00 horas quedó controlado y una hora más tarde, fue dado por extinguido. En los servicios de extinción participaron un agente, cinco brigadas, dos motobombas y medios aéreos. Las últimas mediciones con GPS señalan que la superficie afectada fue de 3,05 hectáreas de monte raso todas ellas dentro del parque natural Baixa Limia Serra do Xurés, que este otoño ha registrado ya varios incendios forestales. El pasado 5 de septiembre, un incendio afectó a una superficie provisional inferior a una hectárea en el Parque do Xurés. e.p.