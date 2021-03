Extinguido un incendio forestal en Calvos de Randín que afectó al Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés

OURENSE. EP. Un incendio forestal originado en la parroquia de Randín de Calvos de Randín (Ourense) que afectó al Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés ha sido extinguido. Según ha detallado la Consellería do Medio Rural, el incendio, que presentó dos focos, se originó este sábado en torno a las 19,30 horas y quedó extinguido sobre las 23,00 horas. De acuerdo con las últimas estimaciones, afectó a una superficie de 0,5 hectáreas de monte raso. En su extinción participaron un agente, tres brigadas y dos motobombas. Asimismo, la Consellería do Medio Rural ha recordado que la ciudadanía puede contactar con el teléfono gratuito 085 si detecta algún fuego forestal y ha indicado que cualquier actividad delictuosa incendiaria puede notificarse mediante el número 900 815 085. Además, la información actualizada sobre incendios forestales se puede consultar en la cuenta de Twitter @incendios085.