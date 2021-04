Facenda denuncia una discriminación por 660 millones en el reparto de los fondos COVID

El gasto extraordinario de la Xunta por motivo de la pandemia en el año 2020 fue de 629 millones de euros. Esta cifra “supuso un esfuerzo muy importante para la Administración, ya que el Gobierno tuvo que hacer un aporte adicional de 90 millones de euros y, en último término, ese esfuerzo fue por parque de todos los gallegos”, aseguró el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, en su comparecencia de este martes en el pleno del Parlamento de Galicia, en el que matizó que esos 90 millones tuvieron que aportarse “por encima de los recursos recibidos”, que fueron “insuficientes para los gastos que tuvimos que afrontar”.

En concreto, el conselleiro desglosó que de esos 629 millones, la mayor parte, 270,3 millones, se destinaron a Sanidad; una importante cantidad, 115,8 millones, a Educación; 70,2 millones a Política Social; y 53,7 millones a Emprego. “Galicia hizo un esfuerzo excepcional en un año extraordinario y, desde el Gobierno gallego, hicimos todo lo posible para que este esfuerzo colectivo tuviese los máximos beneficios para los ciudadanos”, sentenció Valeriano Martínez.

Gracias a esto, el titular de la cartera de Facenda aseguró que Galicia “mantuvo en un año excepcional, con muchas necesidades y gasto, sus fortalezas”, que desglosó en tres. Por un lado, “la comunidad lideró en 2020 el esfuerzo inversor de España, encabezando el gasto que crea riqueza”, ya que “fue la comunidad con mayor peso de las inversiones sobre el total del gasto no financiero: 13,5 %, el doble que la media española, situada en el 7,2 %”. “Liderar el esfuerzo inversor en el año de la pandemia es generar riqueza para las familias gallegas”, aseveró.

Por otra parte, llamó la atención sobre el hecho de “pagar lo antes posible a los proveedores”. La Xunta también fue en 2020, según los datos aportados, la administración “más ágil” de España en pago a proveedores, con una media de 18,7 días para saldar las deudas con sus más de 14.800 proveedores, lo que supone 16,8 días menos que España. “Galicia pagó de media sus facturas en la mitad de tiempo que el conjunto de las comunidades, de manera ágil”, afirmó el conselleiro.

Además, esos 14.800 proveedores se desglosan en 4.896 autónomos, 6.898 sociedades limitadas, 1.189 sociedades anónimas, 717 asociaciones, 350 UTES y cuatro colegios farmacéuticos que agrupan a 1.300 oficinas de farmacia. Así, el importe pagado fue de 3.380 millones de euros invertidos en un total de 606.827 facturas. “Galicia es el mayor comprador de bienes y servicios del Estado, y, al mismo tiempo, el mayor cliente de Galicia, porque pagando antes permitimos a las familias y empresas que no paren y siguen funcionando”, sentenció Martínez.

Asimismo, el déficit público en el año 2020 cerró el año con un déficit del 0,1 % del PIB, “sin dejar de invertir ni un solo euro disponible”, aseguró el conselleiro, que incidió en que, debido a esto, “no tuvimos superávit como sí tuvieron otras ocho comunidades”. Y la comunidad también cerró 2020 con un diferencial de deuda con la media autonómica de 7,2 puntos, el máximo de la serie histórica, según los datos publicados por el Banco de España.

EXIGENCIA AL GOBIERNO DE QUE LOS RECURSOS DE LA UE LLEGUEN EN PROPORCIÓN. Finalmente, Martínez criticó la discrecionalidad del Gobierno central en el reparto de los fondos para luchar contra la pandemia y denunció que Galicia tendría que recibir 660 millones de euros más de los que lleva percibidos. En este sentido, pidió el apoyo de todos los grupos parlamentarios de la Cámara para demandar que en los recursos vinculados al Plan Nacional de Recuperación, Transición y Resiliencia “se corrija esta discriminación a Galicia”.

Explicó que los recursos procedentes de la Unión Europea son una pieza fundamental “y una oportunidad si realmente el Ejecutivo central cuenta con las comunidades autónomas y permite el acceso a esos fondos en igualdad de condiciones, pero no todas las comunidades están siendo tratadas por igual”, apuntó.

Así, apeló a la necesidad de una cogobernanza real en el Gobierno y las comunidades y lamentó que el Gobierno central “lleve muchos meses perjudicando a Galicia en el reparto de todos los fondos que se habilitan para la lucha contra la pandemia”.

INFORMES OPACOS. Desde el Partido Socialista, la parlamentaria Rodríguez Rumbo aseguró que los informes de donde el conselleiro sacó los datos expuestos en el pleno no han estado a disposición de los demás grupos políticos para poder proceder a su análisis. “Una vez más la publicidad y la falta de transparencia son las dos características más destacables del Gobierno de Feijóo”, aseveró.

Asimismo, tanto la portavoz del Partido Socialista como la del BNG, Noa Presas Bergantiños, llamaron la atención sobre el hecho de que las cifras de reparto de los 629 millones de euros desglosadas no completan la cantidad total: “¿En qué gastaron los otros 119 millones que sobran?”, plantearon.

Rodríguez Rumbo quiso recordar, además, al conselleiro que el 16 de junio del año 2020, “el Gobierno destino 16.000 millones de euros al Fondo COVID para que las comunidades pudiesen financiar los gastos de la pandemia, de los cuáles a Galicia le correspondieron 735 millones, que son más que 629”.

FALTA DE INVERSIÓN EN AYUDAS. Por otro lado, la portavoz nacionalista acusó a Valeriano Martínez de “mezclar el agua con el aceite”, ya que “nos dicen que gastaron todo lo necesario sin tener que aumentar el déficit, pero las dos cosas no son posibles”.

“Si hacen un análisis interno tuvo que haber momentos de la pandemia en los que no gastaron todo lo que querían porque no había recursos de protección en el mercado, pero en otros no los gastaron porque no quisieron: ocho meses tardaron en pagar las ayudas a los autónomos”, planteó Noa Presas.