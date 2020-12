Falece o mozo de 29 anos de Moaña que caeu ao mar co coche desde un peirao

VIGO. EP. O mozo de 29 anos de idade que caeu ao mar co coche desde o porto de Domaio, en Moaña (Pontevedra), faleceu de madrugada no hospital Povisa de Vigo, segundo confirmaron a Europa Press fontes oficiais. Os feitos ocorreron sobre as 00,30 da noite do 24 ao 25 de decembro. Sobre esa hora, unha persona particular contactou co 112 Galicia para alertar do suceso.

Seguidamente, o 112 pasou o aviso do ocorrido aos bombeiros do Morrazo, de Vigo e do Porriño, a Urxencias Sanitarias-061, á Policía Local e á Garda Civil, ademais da Salvamento Marítimo e a Gardacostas de Galicia.

Os servizos sanitarios enviaron ao lugar unha ambulancia de soporte vital básico e outra de soporte vital avanzado con persoal da PAC de Cangas. Un pesqueiro próximo logrou sacar cun guindastre o vehículo e, unha vez en terra, o mozo que se atopaba no seu interior puido ser atendido polos efectivos sanitarios, que o trasladaron ao Hospital Povisa, onde finalmente faleceu de madrugada. No momento en que o coche caeu á auga, o mozo atopábase cun amigo seu que logrou saír do vehículo polos seus propios medios.