Familias del Pitanxo, en la jornada de luto: "El mejor homenaje es buscarlos"

Pontevedra. EFE. Las familias de los marineros del Villa de Pitanxo han afirmado este lunes, jornada de luto oficial en toda España por el naufragio, que "el mejor homenaje a la bandera y a las familias" es seguir buscando a los doce desaparecidos. A las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, a donde ha acudido una representación de los allegados de los marineros, María José de Pazo, hija del jefe de máquinas del barco, ha insistido en que "cada hora que pasa es fundamental". Ha pedido "que se den las instrucciones reales y efectivas" para retomar el dispositivo de búsqueda, pues "estamos perdiendo un tiempo valioso".

En estos momentos, según De Pazo, otros barcos pesqueros con bandera española están trabajando cerca de la zona en la que se hundió el Villa de Pitanxo y les trasladan que "faenan con normalidad" y que la climatología en este momento "es normal para iniciar la búsqueda". Las familias reclaman que el Gobierno, dado que no hay barcos ni aviones del Salvamento Marítimo español en Canadá, llame a las empresas armadoras y les paguen para que ellos puedan dedicarse "exclusivamente" a buscar hasta el miércoles a sus familiares. "Ya no se sabe cómo pedir, por favor, se lo imploramos, que den la orden ya, que den las instrucciones", ha señalado María José de Pazo, que afirma que los familiares están "desesperados" por la falta de respuestas ya que "cada día que pasa es un mundo".

La portavoz de las familias ha reiterado que "hay alguna posibilidad" de que aparezcan cuerpos de más tripulantes y ha sostenido que "no estamos pidiendo una certeza de que aparezcan, pero sí que haya una conciencia real de búsqueda". Entre las peticiones que le harán a Pedro Sánchez, en la reunión que mantendrán con él antes de la llegada a Santiago del avión con los supervivientes, también está que los medios de rescate "vayan al fondo del pesquero", pues "se presupone que hay cuerpos allí". Para ello, solicitan que se envíen los medios necesarios desde España, entre ellos drones y robots submarinos, para localizar a los marineros atrapados en el interior del pecio.

Carolina, esposa de Jonathan Calderón, marinero peruano que sigue desaparecido, ha añadido que "hoy es la gota que ha colmado el vaso", ya que asegura que "es mentira", como sostiene Canadá, que el mal tiempo impida retomar las tareas de búsqueda. "Al presidente de la nación le pedimos que ya basta de tanta mentira", ha señalado esta mujer, que afirma que las familias "simplemente queremos la verdad" y obtener "respuestas". Asegura que "no somos ignorantes porque sabemos lo que había en ese barco", ya que recuerda que en el Villa de Pitanxo "había wifi" y todos los días "hablábamos con nuestros familiares" mientras se encontraban trabajando en Terranova.

El pastor de la iglesia evangélica de Marín, Julio Torres, amigo de Samuel Kwesi, uno de los supervivientes, ha subrayado que España no necesita permiso de Canadá para buscar a los desaparecidos ya que son aguas internacionales en las que hay "libertad de acción". Torres afirma que el Gobierno tiene que "cambiar" una decisión que "ya estaba tomada", la de no retomar la búsqueda "y aguantar el chaparrón" porque las familias "no pueden seguir llorando puerta tras puerta hasta que alguien "tome esa decisión". EFE