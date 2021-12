Farmacia reinvindica o seu traballo na pandemia

UNIVERSIDADE. A Facultade de Farmacia da USC celebrou a festividade da Inmaculada, patroa do centro, cun acto presidido polo reitor Antonio López. A sesión serviu para facer entrega da Insignia de ouro da Facultade aos trece profesores xubilados no pasado curso, así como dos diplomas á vintena de persoas que acadaron o grao de doutor/a no centro durante os anos académicos 2019-2020 e 2020-2021. “O relevo xeracional é un dos grandes retos que temos por diante”, sinalou o reitor en referencia á concentración de xubilacións dos últimos anos. Antonio López aproveitou para poñer o foco na Cidade da Saúde que acollerá no futuro a Facultade de Farmacia, entre outros centros, e que aspira a converter a Galicia nun referente da docencia, da investigación e da colaboración institucional e público- privada no ámbito da saúde. “Temos que converter unha idea acordada por todos nunha realidade”, afirmou en referencia a esta iniciativa. Pola súa parte, o decano do centro, Francisco Otero Espinar, manifestou sentir esperanza ante o proxecto. “Estamos seguros de que tanto o goberno galego como o goberno central, vanse a implicar no proxecto apoiando e achegando financiamento para a construción do novo edificio”, matizou no seu discurso ao que deu lectura a vicedecana María Paz García Martínez xa que Espinar non puido asistir. e.p.