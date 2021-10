Farmacia, remando xuntos

ante as informacións xurdidas sobre a situación da Facultade de Farmacia en varios artigos de opinión publicados nestas últimas semanas, como decano da facultade gustaríame aportar algunha información que penso podería ser relevante.

En primeiro lugar, considero que a estas alturas non debe haber dúbidas sobre a orixe que levou á crítica situación actual da Facultade de Farmacia. Quero lembrar que o desaloxo urxente do edificio dedicado ao aulario, hai máis de 6 anos, foi consecuencia dun problema estrutural que comprometía gravemente a estabilidade do edificio, que corría risco de sufrir colapso ao alcanzar a súa estrutura o límite de resistencia. A aparición de gretas e fallas estruturais foron favorecidas probablemente pola sobrecarga producida, entre outras actuacións, pola construción e uso da cuarta planta do aulario inaugurada no ano 2003 sen un reforzo previo do edificio.

O problema de contaminación por hidrocarburos ven tamén de lonxe. Iníciase no ano 2006 cando en abril o Servizo da Vixilancia da Saúde foi informado por primeira vez do problema polo Departamento de Farmacoloxía. Dende entón téñense feito análises e informes por diferentes empresas especializadas que certifican a existencia desta contaminación, e a imposibilidade da súa completa eliminación ao atoparse debaixo do edificio. Mesmo no seu momento o Seprona abriu expediente ao respecto. A causa desta contaminación os membros do Departamento de Farmacoloxía tiveron que abandonar as dependencias da Facultade de Farmacia no ano 2010, situación que se mantén na actualidade.

Quero subliñar que levo como decano algo menos de tres anos (dende o 1 de decembro de 2018), dos cales mais da metade do mandato foron en condicións de pandemia (1 ano e 7 meses en concreto) e que estes problemas se manteñen sen resolver dende hai más de 15 anos pese ao gran esforzo feito polos anteriores decanos. Dende o meu nomeamento, coa axuda do meu equipo, levamos traballando de maneira incansable para intentar dar solución a esta lamentable situación que se complicou coa pandemia.

En primeiro lugar, traballamos arreo no máis urxente, a organización da docencia dos máis de 1.300 alumnos e alumnas desta facultade para asegurar que a súa formación non se resentira pola situación e intentando facilitar no posible as condicións de traballo do profesorado con sede na facultade, para que as súas tarefas docentes e investigadoras non se viran prexudicadas.

Por outro lado, en relación ao edificio, dende o inicio do noso mandato o decano e o resto do equipo ten traballado arreo, colaborando, presionando e pelexando para que o equipo reitoral sacara adiante o mellor proxecto posible, que cubra todas as necesidades desta facultade e ademais que o faga o mais axiña posible. Lamentablemente, a pesares das promesas feitas e das boas palabras escoitadas, os feitos son que se ten retrasado moito unha solución que poña fin a esta situación xa insostible.

Foron numerosas as reunións mantidas co reitor, o xerente e o responsable de Proxectos Institucionais, entre outros membros do equipo reitoral, para intentar avanzar neste asunto, e nas que se nos ten transmitido a súa vontade para sacar adiante a nova Facultade de Farmacia. Non obstante, o proxecto está discorrendo con enorme lentitude e con grandes eivas no relacionado coa aseguranza do financiamento necesario para levalo a cabo. O equipo reitoral coñece perfectamente o malestar e gran preocupación, tanto do equipo decanal, coma do alumnado, do profesorado e do persoal de administración e servicios que sufre as consecuencias, pois así llo transmitimos no transcurso de todas as reunións. Agora mesmo a responsabilidade de conseguir os fondos e da construción do novo edificio recae no equipo reitoral que segundo transmiten está en conversacións coa Xunta de Galicia para conseguir a financiación necesaria. Actualmente están levando a cabo a urbanización dos terreos onde se construirá a nova Facultade de Farmacia, e estamos agardando dende principio de ano a que se licite o concurso de ideas e o proxecto. Dende o equipo decanal estamos presionando para que esta situación remate o mais axiña posible.

Igualmente traballamos para tentar de sensibilizar á sociedade da gravidade que suporía manter a actual situación. Conscientes da importancia que ten a nosa facultade para numerosos axentes externos á universidade, solicitamos e conseguimos a colaboración e apoio dos profesionais farmacéuticos a través dos colexios profesionais, as distribuidoras farmacéuticas, do colectivo de Farmacéuticos de Hospital, de algunha empresa do sector ou da Real Academia de Farmacia, para poñer de manifesto a gravidade da nosa situación.

Durante estes anos tamén traballamos intensamente para conseguir aliviar a situación causada pola dispersión dos nosos estudantes. Conseguimos reagrupalos entre a Facultade de Ciencias Políticas, a de Relacións Laborais e a de Dereito onde se creou un aulario provisional, deixando as facultades de Bioloxía e Psicoloxía onde tamén estaban a recibir docencia. Ademais, comezamos a reformar parcialmente algunhas das estancias do Pavillón A, que pola súa distribución e estrutura permiten o seu acondicionamento como aulas con capacidade para a docencia presencial e en liña. Ata o momento conseguimos dúas novas aulas, e disporemos de outra mais para empregala no segundo semestre. Gracias a estas actuacións logramos que este ano os alumnos de primeiro curso do grao en Farmacia e do doble grao en Farmacia e Óptica e Optometría e os estudantes dos dous mestrados oficiais que se imparten, reciban a totalidade da súa docencia na facultade, e que a partir do ano que vén tamén o fagan os estudantes de quinto curso, manténdose o resto de momento (segundo, terceiro e cuarto) nas outras facultades.

Nos artigos de opinión publicados ofrécennos como unha posible solución a reforma do pavillón A do edificio da facultade para convertelo nun aulario. Esta idea foi a primeira que puxemos sobre a mesa nas reunións iniciais co equipo reitoral. Para garantir a viabilidade do proxecto, encargóuselle un informe a unha empresa consultora. A conclusión foi que dado o estado de conservación, e a propia estrutura do edificio, unha reforma do mesmo suporía un importante desembolso económico. Tendo en conta a actual normativa e o uso docente que debería ter, as actuacións implicarían unha reforma profunda da estrutura, envolventes e cuberta cunha previsión de gasto similar ou superior ao custo da construción dun edificio novo. Ademais, debido á distribución dos espazos nestes pavillóns, non deseñados para este tipo de actividades docentes, a maioría das aulas presentarían numerosas columnas no medio que imposibilitarían a correcta visión dos estudantes. Este informe obrigou a descartar a rehabilitación completa do edificio e a súa conversión en aulario. De todas formas, comezamos a reformar parcialmente os espazos mellor adaptados para convertelos en aulas. Toda estas actuacións foron comunicadas no seu momento á Xunta de Facultade, que se encontra permanentemente informada da evolución da situación.

Outra das información incluída nestes artigos é a referente aos fondos da biblioteca. Quero puntualizar que non se atopan nun galpón do Polígono do Tambre, senón nun almacén especial con temperatura e humidade controlada para a adecuada conservación dos fondos. En relación con eles, levo insistindo no Reitorado dende hai bastantes meses para que, mentres que non se leve a cabo a demolición do edificio, se poidan retornar para almacenalos en espazos da facultade.

En canto á manifestación dos estudantes de Farmacia, quero deixar constancia de que a apoiei en todo momento, dende que tiven información por parte dos representantes de alumnos da súa organización no mes de xullo. Quero resaltar que se tratou de unha manifestación organizada por eles, polo que considero que son os que deberían ter o máximo protagonismo. De calquera forma eu mostrei publicamente o meu apoio, tal como se pode ler nas miñas declaración ao Correo Galego do 29 de setembro, que acompañaron ao artigo sobre a manifestación dos estudantes. Dende o principio tiveron a miña axuda e apoio, pero desafortunadamente organizárona para un día que eu xa tiña comprometido dende o mes de xuño, no que me convocaron para participar como membro externo dunha comisión de selección de profesorado da Universidade de Porto, na que participaban ademais de dous catedráticos da Universidade de Porto, o decano da Facultade de Porto, o decano da Facultade de Farmacia de Coimbra e o director científico da Facultade de Farmacia de Lisboa. Un compromiso previo ineludible para o que non podería ter xustificada a miña ausencia. Esta situación a coñecían os representantes dos estudantes posto que me reunín con eles antes de partir para Porto.

Para finalizar, quero resaltar que a situación que está a pasar a nosa facultade, con unha antigüidade de 164 anos e sendo referente nacional e internacional en docencia e investigación, é grave e moi complexa, e que entendo e comparto a contrariedade e enfado do profesorado, do estudantado e de todo o persoal da facultade, e que non me atopo resignado senón mais ben moi frustrado porque o noso intenso traballo parece non dar os froitos desexados, e por non saber transmitir mellor o gran esforzo, traballo e dedicación que estamos a ter dende o Decanato da Facultade de Farmacia para superar esta difícil situación.