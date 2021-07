Feijóo: 98,3% de apoyos, sin atarse expresamente para 2024 y sin señal de relevo

SANTIAGO. EP. El jefe de filas de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, ha revalidado este sábado por quinta vez su liderazgo en el PPdeG con el apoyo del 98,3% de los algo más de 800 compromisarios que se desplazaron al Multiusos do Sar compostelano en un congreso marcado por la pandemia, y en el que, sumando los invitados, se superaron los 1.100 asistentes, un aforo mucho menor de lo que es habitual en este tipo de citas del PPdeG. Del total de votos emitidos, 801 delegados han dicho sí a la candidatura del dirigente de Os Peares. Con todo, ha habido también 14 votos en blanco y uno nulo.

Sin apenas incógnitas en clave orgánica, el presidente había desvelado el conjunto de su nueva dirección, en la que repite como secretario general el ferrolano Miguel Tellado, este viernes, en el que logró convocar en Galicia a la mayor parte de barones autonómicos de su partido. El mensaje para una foto con la que se reivindicó la diversidad del partido compatible con la unidad, Feijóo envió un mensaje: "Todos somos el PP de España".

Feijóo también aprovechó la pasada jornada, ya en clave autonómica, para proclamar que se presentaba con el reto de las municipales en el foco --ha sumado numerosos perfiles municipalistas en su candidatura-- y también, cuando se convoquen las generales, para ayudar a Pablo Casado a llegar a La Moncloa.

No hubo compromiso expreso, sin embargo, de ser el candidato a la Xunta en 2024, aunque muchos dirigentes gallegos se lo han pedido incluso públicamente este sábado. Su reelección de este sábado le blindaría para ello y en todo caso, coincidiendo con su reelección, ha optado por inclinarse hacia el mensaje de la continuidad, en el que también incide con su propia lista, en la que esquiva pistas sucesorias. A los suyos les ha pedido también no anticipar "debates" que no tocan.

"Si quisiera un aplauso os pediría el último y no estaría aquí. Estoy aquí porque tengo ganas de más", ha proclamado, antes de incidir en que el Feijóo de 2021 tiene "más ilusión" que el Feijóo "desorientado" que tomó las riendas del partido de las manos de Manuel Fraga en 2006. Además, hizo un discurso largo y se disculpó con el argumento de que no podría repetir otro similar hasta dentro de cuatro años.

NUEVA DIRECCIÓN

En la dirección avalada este sábado, además de Tellado como secretario general, Feijóo ha fichado al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que lleva dos meses militando en el PPdeG, como coordinador del área sanitaria y ha tenido un gesto con quien se considera su 'padre político', José Manuel Romay Beccaría, ahora presidente del honor del partido, al igual que Mariano Rajoy.

Además, ha decidido incrementar de cuatro a seis el número de vicesecretarías del organigrama popular, en relación al año 2016. No repite ninguno de los cuatro dirigentes que fue designado vicesecretario en el último cónclave y entran dos conselleiras: la de Política Social, Fabiola García (que se ocupará de la Vicesecretaría ligada a los servicios públicos); y la de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que será la vicesecretaria popular de Axenda Verde.

Otro exconselleiro, ahora en la arena local, el ferrolano José Manuel Rey Varela, se encargará de la Vicesecretaría de Acción Municipal; mientras Raquel Touriño, presidenta de la Federación pola Igualdade de Pontevedra, será la Vicesecretaria de Igualdade (que sube de rango, era un área de coordinación en el anterior equipo). Finalmente, la vicesecretaria de Acción Sectorial será Olga Iglesias, alcaldesa de Triacastela (Lugo), y el responsable de la Vicesecretaría de Acción Electoral, Gabriel Alén, delegado territorial de la Xunta en Ourense.