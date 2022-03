Feijóo admite que no puede dirigir ‘sine die’ la Xunta y se abre a ser senador

El presidente de la Xunta y precandidato a liderar el PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este jueves que “no se puede compatibilizar sine die la presidencia de la Xunta de Galicia y la presidencia del PP” por lo que próximamente abordará cuál es la mejor “ubicación” para ejercer la función de líder de la oposición. En una entrevista concedida a la Cadena Cope, ha considerado que le “sobra rol” para ejercer esta responsabilidad “ya sea en una Cámara en representación de Galicia como senador autonómico en la sede del principal partido de la oposición”.

El dirigente popular ha considerado que “es evidente que uno no elige el momento en el que le toca dirigir un partido” por lo que ha pedido respetar los tiempos y los procedimientos internos de la formación ya que, por el momento, “solo soy precandidato” a liderar el partido.

“A partir del 3 de abril seré presidente (del PP) y, a partir de ahí, empieza la necesidad de elegir presidente de la Xunta y presidente del PPdeG”, ha remarcado el mandatario gallego.

Por tanto, la decisión de cuál será la “mejor ubicación desde el punto de vista político” se adoptará “cuando toque” tras abordar esta cuestión con el grupo parlamentario del PP en el Senado y en el Congreso y también en el comité de dirección” del partido. Antes de ello, ha recordado, todavía tiene que presentar los avales necesarios para liderar el partido.

Tras ello, se ha comprometido a hacer una campaña electoral interna y “recorrer todas las comunidades autónomas” para explicar a sus compañeros de filas “por qué he dado este paso y qué podemos hacer” para que el Partido Popular vuelva a ser un partido de Gobierno.

En este sentido, Núñez Feijóo ha vuelto a reclamar unidad dentro de la formación porque “no podemos seguir distrayéndonos con cuestiones internas del partido y tenemos la obligación de presentar un proyecto de futuro” tras una época en la que, ha insistido, “el PP ha cometido algunos errores, pero también ha cosechado aciertos”.

A su juicio, “los errores se ven más que los aciertos”, aunque los fallos fueron importantes al afectar a la “unidad” después de que algunos dirigentes hayan actuado “de una forma poco ortodoxa o precipitada” lo que ha llevado a la formación a una “situación de desconfianza” con la que él quiere acabar. A su entender, estos años ha habido "decisiones", "interferencias" y "desconsideraciones hacia muchos líderes del PP" que, sumadas a las últimas con la Comunidad de Madrid, han producido "una tensión y una implosión" que ha llevado a "esta situación de desconfianza y falta de unidad".

Tras unas semanas “muy decepcionantes”, Núñez Feijóo apuesta por rematar la crisis y “empezar a mirar al futuro”.

El dirigente popular ha señalado que todavía no ha tomado decisiones respecto a la configuración del grupo popular en el Congreso aunque sí es una de sus “prioridades” por lo que ha “pedido información” para poder “detectar a los mejores” representantes entre los congresistas y senadores con los que cuenta el PP en las distintas Cámaras.

El objetivo es “estar preparados” para las próximas citas electorales por lo que “a partir de abril, nuestro partido tiene que activarse y reactivarse”.

HACER PACTOS CONSTITUCIONALES “NO ES FÁCIL”. Feijóo se ha mostrado dispuesto a alcanzar pactos de Estado con Sánchez sobre cuestiones que son “importantes” para el país y ha dicho que el PP tiene la “obligación de escuchar y responder” a las propuestas que se le hagan. Eso sí, ha reconocido que hacer “pactos europeístas, atlantistas y constitucionales no es fácil”.

En cuanto a Vox, Feijóo ha admitido que muchos votantes de ese partido apostaban antes por el PP y se han ido. “Yo no comparto el discurso de Vox porque no son lo mismo en ningún caso”, ha proclamado, para subrayar que el PP “nunca” ha sido un partido “antiautonomista ni euroescéptico ni populista” que cuestiona las instituciones españolas y europeas. “Mi partido es el PP y Vox no es el PP ni de ahora ni de antes ni nunca”, ha señalado.

Dicho esto, ha avisado que cuántos más votos tenga Vox “más posibilidades” tendrá el PSOE de mantenerse en el Palacio de la Moncloa. A su entender, hay que “combatir” al partido de Santiago Abascal explicando a la gente el proyecto político del PP y convenciéndola de que es necesario “unirse” para una lograr una mayoría porque “cuanto más dividamos el voto más PSOE y más populismo e independentismo”. Redac./Agen.