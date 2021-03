Feijóo afea al Gobierno “que se dedique a las intrigas” en medio de la pandemia

La crisis de la COVID y la resaca del tsunami desatado en España tras el anuncio de una moción de censura en Murcia acordada entre Ciudadanos y el PSOE para intentar desalojar del poder al popular López Miras, que finalmente no saldrá adelante, marcaron este sábado la reunión del Comité Ejecutivo del PPdeG.

Una cita en la que el líder de los del charrán en Galicia y a su vez presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que España “no merece” que en medio de una pandemia el PSOE, como principal partido del Gobierno, se dedique “a las maniobras, intrigas y conspiraciones” con la presentación de tres mociones de censura “en una mañana –en Murcia, Madrid y Castilla y León–.

Además, reivindicó los gobiernos mayoritarios, como el que él mismo dirige en San Caetano, mientras se mostró crítico contra los partidos que “se dedican exclusivamente a la división y al caos”. En alusión velada a Ciudadanos y la ruptura de los ejecutivos murciano y madrileño, lanzó sus dardos contra “aquellos que decían que venían a regenerar la política” pero que finalmente practican “la política más cutre y decadente”.

Por eso, aseguró entender “perfectamente” el “gran desencanto de la mayoría de españoles”: “España no merece a buena parte de la política que hoy está al frente de nuestro país. España no merece a los que creen que la política es un tablero de ajedrez, una serie de televisión”. España “merece una política de mayores”, incidió, celebrando que esta “deslealtad no tenga un premio” en Murcia, donde tres diputados –ya expulsados de Ciudadanos– se saltarán la disciplina de voto de su formación en la moción de censura y garantizarán la estabilidad del Ejecutivo.

De igual modo, Feijóo felicitó a dos “grandes presidentes” como el andaluz, Juan Manuel Moreno, y el castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco. “Queremos decirles que estamos con ellos, porque fueron capaces de blindar su gobierno frente a cualquier deslealtad”.

Seguidamente, aunque sin mencionar a Isabel Díaz Ayuso, manifestó su deseo de que la Comunidad de Madrid “tenga un gobierno estable, unido, mayoritario y libre de deslealtades”. “Vamos a trabajar con ellos para que el 4 de mayo salga ese Gobierno de las urnas”, apostilló.

Gratitud a los gallegos. Ante este panorama a nivel estatal, el de Os Peares dio las gracias, más que nunca, “a los gallegos” que confiaron en el PPdeG con otra mayoría absoluta en las elecciones de julio del 2020. Esto es la muestra de que el pueblo gallego, que además dejó fuera del Parlamento tanto a Ciudadanos como a Vox, “no cayó en la tentación del populismo ni en la fragmentación”.

Feijóo hizo hecho hincapié en los 40 años del PP con la “única hoja de ruta” de “defender a Galicia sin dogmatismos” y con el único propósito “de acertar en todas las decisiones, por muy difíciles que sean”. “Los gallegos lo saben bien. Lo saben porque nos dieron el honor de presidir Galicia en los momentos más difíciles”, añadió, sin obviar la “decisión inapelable” que ofrecieron los ciudadanos en las urnas en julio de 2020, cuando alcanzó su cuarta mayoría absoluta consecutiva y la única que ostenta el PP en estos momentos en el conjunto de las autonomías.

Por eso, hizo un especial agradecimiento ante su Comité Ejecutivo por el trabajo desarrollado en el último año –desde que el 13 de marzo de 2020 la Xunta activó la emergencia sanitaria–, tanto en el marco de la pandemia como en los últimos comicios.

CRÍTICAS A BNG Y SOCIALISTAS. Por último, reservó parte de su intervención para cargar contra la oposición gallega. Por un lado, advirtió al BNG que “no se sirve a Galicia copiando el modelo del independentismo vasco o catalán” ni pidiendo el voto a “la misma papeleta” que Bildu y ERC. Para Feijóo, el Bloque Nacionalista Galego se convirtió en el “Bloque Independentista Galego”.

En lo que respecta a los socialistas, Feijóo señaló que “tampoco se defiende a Galicia diciéndole que sí a todo” a Pedro Sánchez. En este sentido, se quejó de las cuantías destinadas a Galicia en los Presupuestos del Estado y de una “política energética errada” que tiene impacto sobre “miles de puestos de trabajo” en A Mariña (Lugo) y As Pontes (A Coruña).