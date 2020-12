Feijóo alerta en base a informes de la Xunta que no habrá AVE en 2021

El pesimismo se asienta en la Xunta sobre los plazos de la llegada del AVE a Galicia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ratificó ayer en una reunión con el titular de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, que, pese a los compromisos adquiridos por el Gobierno central, Galicia “no va a tener AVE en 2021”.

Feijóo explicó que repasó con Baltar la situación de las infraestructuras más relevantes para la provincia y situó en primer término la conexión de alta velocidad ferroviaria con Madrid.

Al respecto, explicó que los informes con los que trabaja el departamento autonómico de Transportes e Infraestruturas “acreditan otro nuevo retraso en la conectividad Madrid-Galicia” de la alta velocidad ferroviaria.

“Creo que es bueno no engañar a nadie. No vamos a tener AVE en 2021. Pasará el Año Santo y Galicia no tendrá un AVE que conecte con Madrid. Y el calendario de la conexión Lugo-Ourense se retrasa hasta 2024”, esgrimió.

“Estos son los datos y creo que es bueno que los conozca la autoridad provincial”, agregó, antes de recordar que el actual Ejecutivo central ya materializó “otro retraso” en relación a la fecha prefijada anteriormente para el fin del AVE, que era 2020.

Pero Feijóo añadió que, “lamentablemente tal y como van las obras, y dado que parte de ellas en concreto no empezarán hasta 2021”, la alta velocidad ferroviaria Madrid-Galicia “no funcionará” en el próximo ejercicio.

Mientras, Manuel Baltar, destacó la propuesta de la Xunta para reeditar el pacto de colaboración con las diputaciones de 2012 frente, a su juicio, el “desprecio” del Gobierno central con los entes provinciales y concellos.

El presidente de la corporación provincial ourensana subrayó “el talante cooperador” del presidente Núñez Feijoo, frente al “cero absoluto en colaboración mostrado por el Gobierno de Pedro Sánchez con diputaciones y ayuntamientos”.

La cooperación, apuntó, “supondrá más proyectos e iniciativas para la provincia de Ourense”. Baltar lamentó además que el Gobierno no haya destinado “ni un solo euro del Estado” a instituciones como las que gobierna y a la administración local en sí pese al escenario actual de pandemia. Y recordó que no aceptó ninguna de las 37 enmiendas que fueron formuladas; “lo que contrasta con la cooperación por parte del gobierno autonómico”.

Entre los proyectos estratégicos, enumeró Baltar el centro de innovación en la Formación Profesional, el parque acuático de Monterrei, así como otras infraestructuras como el parque náutico de Castrelo de Miño o el ecosistema de innovación del medio rural. Frente a estas iniciativas, censuró “el nuevo retraso” en infraestructuras claves como la llegada del AVE a Galicia. Baltar agradeció a Feijóo que abogase por reforzar la colaboración institucional “para seguir mejorando la calidad de los servicios” y coordinar la actividad con los ayuntamientos. La Diputación valorado el acuerdo en materia de abastecimiento y saneamiento para formar parte del proyecto de administración hidráulica para ayudar a los concellos.