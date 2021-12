Feijóo anuncia los primeros casos de ómicron y apunta un posible límite de 10 personas para las comidas de Navidad

Feijóo se mostró muy crítico con la designación de Carmela Silva como presidenta del PSdeG. "Me parece tremendo", dijo. "Si esto es la tarjeta de presentación del nuevo socialista en Galicia, me da la impresión de que va a hacer buena al viejo", analizó. "No podía pensar que eso podía presidir a los socialistas gallegos", indicó, tras definir a Silva como una "especialista en confrontación"