Feijóo anuncia un comité para impulsar o rendemento económico e social do AVE

OURENSE. EP. O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, clausurou este venres o Foro AVE Madrid-Ourense, 'Un camiño a Galicia: desafíos e oportunidades”, nunha intervención na que anunciou que a creación dun comité multidisciplinar para elaborar unha estratexia coa que impulsar “o maior crecemento económico e rendemento social” da alta velocidade á comunidade autónoma. “Galicia leva moito tempo traballando e imos seguir facéndoo”, dixo o presidente pondo como exemplo as renovacións das liñas de transporte interurbano, o transporte gratuíto para menores de 21 anos dentro da comunidade e o “achegamento entre estación de autobuses e estacións de tren”. Explicou que o comité estará formado por un conxunto de expertos que achegarán propostas para aproveitar a capacidade económica que terá a AVE en Galicia. “A Administración autonómica dedicará o tempo a esta tarefa mentres espera que se complete o traballo planificado na alta velocidade”, prometeu. Respecto diso deste traballo planificado, demandou os trens de rodamiento desplazable insistindo en que “se poña en canto antes ao servizo da comunidade” para cumprir os tempos de viaxe comprometidos: Santiago-Madrid en 2 horas 50 minutos, Pontevedra-Madrid en 3 horas e 10 minutos, Vigo-Madrid en 3 horas e 20 minutos e Coruña-Madrid en 3 horas e 15 minutos. “Hai que baixar entre 40 minutos” na liña Vigo-Madrid e “30 minutos na de Santiago-Madrid”, reclamou Núñez Feijóo dicindo que cos trens Avril lograrían baixar entre 20 e 25 minutos os tempos e “máis aínda se se quitase o transbordo en Ourense”. “Gañariamos tempo e é unha prioridade”, dixo instando o Goberno central a que “cumpra os compromisos” e poña en circulación os trens Avril en “a contorna de xuño-xullo” para aproveitar “o impacto” do verán.

“Tiñan que chegar no 2020, atrasouse a 2021 e non se puido cumprir, esperamos que cheguen en 2022”, solicitou avanzando ademais que na reunión que manterá a próxima semana coa ministra de transportes, en concreto o venres en Santiago de Compostela, realizará está petición. Feijóo dixo que Ourense ten “os tempos pactados”, pero “faltan Santiago, Pontevedra, Vigo e A Coruña”. “E para iso necesitamos un tren no que non sexa necesario facer transbordo e poida ir a 300 quilómetros por hora todo o traxecto”, insistiu.

COMPROMISOS PENDENTES. Neste sentido, ademais reflexionou sobre a importancia de adaptar o ancho de vía entre Ourense e a capital autonómica ao ancho internacional, falando dos riscos de “configurar unha rede ferroviaria galega de dúas velocidades” e aludindo tamén á preocupación de que Lugo e Ferrol “queden descolgadas”. Polo que, nesta mesma liña, subliñou a importancia das variantes de trazado: o bypass de Betanzos para Ferrol, que Vigo “se considere o centro da Eurorrexión” e a variante de Olmedo, “moi importante para conectar co norte de España sen ter que baixar para volver subir”.

TAREFAS PENDENTES. Do mesmo xeito que os expertos e políticos que compareceron nas distintas mesas durante o foro, e do mesmo xeito que os exministros Ana Pastor e José Blanco, que tamén participaron no evento, o presidente autonómico fixo lista de tarefas por realizar. “Ourense converteuse nun aeroporto ferroviario pero hai cousas por facer”, dixo Núñez Feijóo expondo as obras pendentes: a remodelación do antigo túnel de Padornelo, a necesidade do reforzo da subestación das Portas ou a variante exterior en Ourense, da que dixo que “hai un ou dous tramos licitados”, foron algunhas das nomeadas.

“Hai que cumprir con Ourense, coa estación para o AVE”, solicitou trasladando que “chegar e chegar a tempo é unha materia que Ourense aprobou con nota” pero a súa estación “aínda non é coherente coa entrada da alta velocidade ferroviaria”. Con todo, sostivo que o Goberno autonómico cumpriu coa parte da estación intermodal, porque “practicamente non se distingue un autobús dun tren”. Así concluíu que a chegada do AVE a Ourense supón unha oportunidade para consolidar a cidade das Burgas como “a mellor comunicada de todo o Noroeste peninsular”.

ÉXITO DE BIPARTIDISMO. Logo da chegada da alta velocidade a Galicia o pasado 21 de decembro, este venres Expourense acolleu o Foro Ave Madrid-Ourense baixo o título 'Un camiño a Galicia: desafíos e oportunidades”. Nel interviñeron os ex ministros José Blanco (PSOE) e Ana Pastor (PP), pondo de relevo a importancia da colaboración institucional e o investimento económico en momentos de crises para que o AVE sexa unha realidade, a pesar dos continuos atrasos que se rexistraron durante os seus mandatos á fronte de Fomento na execución destas obras. “Un éxito de bipartidismo”, afirmou José Blanco, palabras que foron subscritas pola que tamén fose presidenta do Congreso dos Deputados.

O foro, organizado pola Xunta de Galicia, abordou os desafíos e os retos que transitaron as administracións para que o AVE chegase por primeira vez a Galicia, neste caso con destino a Ourense. Así mesmo, abordáronse os desafíos en materia de infraestruturas, a mellora das conexións interiores dentro da comunidade, a competitividade dos servizos ferroviarios e da vertebración interna. O que fora titular de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero foi o primeiro en tomar a palabra, a través de videoconferencia por atoparse en corentena. Blanco subliñou que detrás de todo isto hai un traballo de “galeguidade política e institucional”.

“Galicia entrou no club de territorios do mundo con alta velocidade, non perdemos o tren do futuro, pero chegou máis tarde do desexado”, dixo e recoñeceu, no entanto, durante a súa intervención na que falou de dificultades técnicas, orográficas e “sobre todo económicas en tempos de crises”. “Tense manoseado moito o que é un fito histórico, pero isto é histórico”, dixo asegurando que a conexión Madrid-Galicia é “o investimento máis alto do Estado en infraestruturas”, con 10.000 millóns de euros.

Deste xeito, celebrou que Galicia é “o primeiro territorio da fachada atlántica e cantábrica que ten alta velocidade”, lembrando que se logrou a pesar de moitas dificultades, resaltando entre elas, “un momento no que os mercados presionaban a curmá de risco”. “E aínda así se apostou polo AVE”, salientou. José Blanco apuntou que “houbo gobernos autonómicos dubidando da rendibilidade”, pero mobilizáronse “ recursos e hoxe celebrámolo”, antes de enumerar a lista de deberes pendentes.

Así citou a mellora da conexión Coruña-Ferrol, a implantación dos trens Avril para reducir os tempos de servizo entre as principais cidades galegas, e a importancia de darlle saída ao tren O Porto-Vigo cara a Ourense. Pero, para Blanco “é un éxito de bipartidismo” no que os gobernos de España e Galicia “traballaron e seguen traballando”, porque “o AVE entrou pero non finalizou o Camiño a Santiago”.

SIGNIFICACIÓN ESPECIAL. Unhas palabras que subscribiu a vicepresidenta do Congreso dos Deputados, Ana Pastor, agradecendo o traballo realizado polo socialista e falando da “significación especial” da chegada do AVE. “Recordo aos que me dicían que non serviría priorizar o AVE porque Ourense e Zamora somos poucos, pois se ha visto que é unha infraestrutura capaz de transformar os indicadores económicos”, dixo Pastor antes de destacar que tanto para o propio presidente da Xunta de Galicia, como para o expresidente do Goberno Mariano Rajoy, o AVE supuña “unha prioridade”. Deste xeito salientou que as infraestruturas son claves para o catro alicerces do estado do benestar: educación, sanidade, pensións e dependencia. E mantivo que se parte de España hase despoblado é “por non ter conectividad nin recursos”.

Así destacou as partidas postas en marcha durante o seu mandato á fronte do Ministerio de Fomento, lembrando, do mesmo xeito que José Blanco, que era un momento de plena crise económica co risco dunha posible intervención por parte da Unión Europea. “Son de ciencias, gústanme as cifras, e en tempos de crises executamos máis de 4.500 millóns de euros para a alta velocidade a Galicia. Dio a contabilidade nacional, non o di Ana Pastor”, esgrimiu a exministra, antes de terminar a súa intervención asegurando que “aínda que quedan obras pendentes” o AVE é “un elemento revulsivo, un alto estándar de calidade de mobilidade”.