Feijóo anunciará hoy en Santiago su candidatura para presidir el PP

Hasta esta tarde no será oficial, pero toda España y parte del extranjero da por hecho que la decisión que Alberto Núñez Feijóo anunciará, después de reunirse con la Junta directiva de los populares gallegos, será que presenta su candidatura al congreso extraordinario, a celebrar los días 2 y 3 de abril en Sevilla, del que saldrá el próximo presidente nacional del PP y que él tiene todas las papeletas para ganar.

Salvo sorpresa mayúscula, impensable, el actual titular de la Xunta pondrá así fin al culebrón iniciado con la disputa pública entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, que se llevó por delante a la cúpula de Génova, abriendo un nuevo ciclo tanto en la organización de la gaviota como en la política nacional con su paso adelante para convertirse en alternativa de Gobierno en La Moncloa al socialista Pedro Sánchez.

El esperado anuncio, del que todo el país está pendiente, lo hará el de Os Peares desde Santiago. Concretamente desde el Multiusos Fontes do Sar, testigo de grandes gestas baloncestísticas, que esta vez cambiará los aplausos al Obradoiro por ánimos al líder del PPdeG para afrontar su nueva etapa. En la cita, convocada a las 18.00 horas, Feijóo será el único en intervenir para dar a conocer su decisión, después de que este martes mismo se convocase el congreso extraordinario.

Este órgano directivo del PPdeG está compuesto por unas 200 personas, pero está previsto que hoy se pueda incorporar alguna más para escuchar un anuncio que afecta no solo al partido, sino también al propio Gobierno gallego. Será un discurso ante los principales representantes de la organización en Galicia, que reeligieron a Feijóo en julio del año pasado como presidente durante cuatro años más, después de haber revalidado su mayoría absoluta en la Xunta en julio de 2019.

“Vamos a ver cómo podemos desde Galicia ayudar y comprometernos con el PP y una vez que escuche a mis compañeros (en la Junta Directiva) me dirigiré a ellos y a través de ellos, a todos los afiliados del PP y al conjunto de los españoles”, indicó ayer en Madrid el barón autonómico tras la Junta directiva del PP nacional, celebrada en un hotel madrileño, recalcando su intención de respetar las formas y los estatutos del partido.

Animó, además, a que cualquier persona que tenga un proyecto para el PP a que dé un paso y se presente para presidir el partido. Por su parte, señaló que será respetuoso con cualquier compañero que lo haga y reclamó que “no tengan miedo”, al recordar que él no lo tuvo en 2006, cuando sucedió en un congreso a Manuel Fraga, y ahora es presidente de la Xunta. Feijóo dejó claro que la actual situación orgánica “hay que zanjarla” y que deben ponerse a disposición de España porque considera que son un instrumento democrático de la España constitucional y que nunca fallaron.

“No es de recibo”. “Estamos absolutamente persuadidos de que lo que hemos hecho no es de recibo, la situación a la que hemos llevado a nuestro partido no la merecen no ya nuestros militantes, sino simplemente cualquier ciudadano con derecho a voto”, señaló el mandatario gallego en clara crítica a cómo ha gestionado la hasta ahora dirección popular la situación.

También agradeció todo lo que hicieron sus compañeros hasta ahora, puntualizando que aquellas cosas en las que hayan acertado las hay que mantener y profundizar y las cuestiones en las que se hayan equivocado las tendrán que rectificar.

En cualquier caso, cree que llegó el momento en el que los afiliados deben hablar con nitidez, libertad, sin presiones y con el único objetivo de acertar. Ahora, dijo, los dirigentes tienen un voto “exactamente igual” que cualquier afiliado de cualquier pueblo de España y los que tienen responsabilidades tienen que escuchar y reflexionar y los militantes “tienen que hablar”.

Por otro lado, Feijóo defendió la honorabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recalcando que es un “activo incuestionable” para el Partido Popular. “Es la presidenta de la Comunidad de Madrid y por tanto una persona honorable que vamos a defender porque no nos presenta dudas su honorabilidad”, remachó.

¿Cuántas Rita Barberá más en la cuneta?. Previamente, Ayuso había pedido expulsar del PP a los que formaron parte de la campaña contra ella porque no cree “en las heridas cerradas en falso”. “Lo que no sé es cuántas Ritas Barberá quiere dejar este partido más en la cuneta y cómo pretender el respeto de los ciudadanos cuando no lo tenemos ni con los nuestros”, espetó durante una dura intervención en la Junta Directiva Nacional, censurando que hayan sucedido “hechos gravísimos” por los que habría que “investigar y expulsar a sus autores” para que el partido volviese a ganarse “la confianza de la opinión pública”.

Ayuso hizo hincapié en que habría que saber “por qué un estúpido anónimo acaba en forma de SMS en los teléfonos” de los adversarios políticos, qué hay de cierto “sobre un alcalde que trabaja donde casualmente presentó la declaración del empresario de las mascarillas, y que ha sido justo desde allí donde puede ser que se han filtrado los datos”, o si esto tiene que ver “con el nombramiento del Tribunal Constitucional o el de Cuentas, como sostienen muchos medios de comunicación”.

A su juicio, “el daño causado es para todos”. En este sentido, recordó que “la Comunidad de Madrid es clave para el Partido Popular nacional y ahora se enfrenta a un desgaste insoportable”.

Unas palabras a las que el todavía presidente de los del charrán, Pablo Casado, respondió asegurando él no hizo nada malo contra ningún compañero y menos contra ella y se mostró confiado en que el tiempo arroje luz a las acusaciones “sin pruebas” que se han vertido y que se llevaron por delante su liderazgo.