Feijóo, arroupado por Casado, Ayuso e Rajoy, toma posesión este sábado e ratifica que o domingo terá "novo goberno"

SANTIAGO. EP. Alberto Núñez Feijóo tomará posesión este sábado, nun acto solemne que se celebrará no Parlamento de Galicia, arroupado polo seu xefe de filas nacional, Pablo Casado, e o expresidente Mariano Rajoy. Entre a tarde do mesmo sábado e o domingo pola mañá, o dirixente popular, por cuarta vez consecutiva presidente galego, acabará de deseñar o goberno, que o domingo estará listo, e ao que xa lle puxo deberes na súa sesión de investidura: están chamados a "traballar" e "sufrir" ante a covid-19.

Este venres, após a reunión da Conferencia de Presidentes, Feijóo manifestou que traballará este sábado, "tanto pola mañá como pola tarde", após a súa toma de posesión, para ter "un novo goberno" o mesmo domingo: "entendo que non debemos esperar ao luns". Sobre a composición do gabinete que lle acompañará no próximos catro anos, co reto da superación da crise sanitaria e a recuperación socio económica de Galicia, Feijóo non deu moitas pistas.

Así, lembrou que el, como presidente xa investido, "exercendo constitucional e estatutariamente as súas competencias", será quen deba facer "os cambios, no seu caso, que considere oportunos para afrontar unha etapa durísima en Galicia e no conxunto de España".

"Entre o sábado pola tarde e domingo pola mañá estou convencido de que teremos un novo goberno", declarou Feijóo, quen agradeceu, na súa comparecencia, "a todos os presidentes, empezando polo presidente do Goberno", Pedro Sánchez, as súas felicitacións "unánimes" por conseguir esta semana o respaldo da Cámara para renovar por un cuarto mandato á fronte da Xunta.

ACTO DE INVESTIDURA

O acto de toma de posesión está previsto que comece ás 12,00 horas no Pazo do Hórreo. Aínda que na sesión de investidura non houbo presenza de invitados, este acto si contará con personalidades políticas e civís.

Segundo confirmaron a Europa Press fontes parlamentarias, acudirá a ministra de Política Territorial, Carolina Darias, por parte do Goberno central. Feijóo, ademais, estará arroupado por Pablo Casado, Mariano Rajoy e a deputada Ana Pastor.

Tamén estarán presentes o delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada; o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; os presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e Castela e León, Alfonso Fernández Mañueco; os expresidentes do Parlamento José María García Leira, Tomás Pérez Vidal, Dolores Villarino e Pilar Rojo; o presidente da Xunta Fernando González Laxe; membros do Congreso e Senado, o eurodeputado Millán Mon e o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar.

Tamén asistirán os presidentes do Consello de Contas e o Consello da Cultura Galega; o xeneral xefe da Forza Loxística; o presidente do TSXG e o fiscal superior de Galicia; a valedora do Pobo; o tres reitores das universidades galegas, empresarios e representantes de medios de comunicación.

Os invitados estarán distribuídos en diferentes salas e corredores do Pazo do Hórreo para reducir ao máximo os aforamentos e os xornalistas deberán seguir o acto desde as salas habilitadas para iso --a habitual de prensa e o salón azul--.

"RESPALDO E TODO O APOIO"

Fontes do Executivo madrileño indicaron que Ayuso acode para mostrarlle o seu "respaldo e todo o apoio, lealdade institucional e colaboración" do Goberno autonómico ante a nova lexislatura.

Para a dirixente rexional, "a Galicia americana, europea e española que lidera Feijóo, é o mellor exemplo posible para seguir vertebrando a fortaleza de España desde as comunidades autónomas, cunha defensa irrenunciable ao sistema democrático e as liberdades emanadas da nosa Constitución".

ASUNCIÓN DO CARGO

Se Feijóo segue a súa propia 'tradición', prometerá o seu cargo, após a lectura inicial, por parte do presidente do Parlamento, Miguel Santalices, do decreto de investidura. Nesta ocasión non haberá acto civil após a toma de posesión, marcada polas medidas de restrición pola crise sanitaria do coronavirus.

Aínda que a incerteza da pandemia converte o seu cuarto mandato en diferente ao tres anteriores, calquera reto político que afronte Feijóo farao coa forza que dá unha ampla maioría absoluta que logrou ampliar o 12 de xullo con 42 deputados e que contribuirá a consolidar case catro décadas de poder do PP en Galicia.

E é que, salvo xiro inesperado de guión, cando a XI Lexislatura acabe, en 2024, o PPdeG gobernaría 37 dos 43 anos transcorridos desde as primeiras eleccións da autonomía, celebradas en 1981.

De feito, desde que Alianza Popular (AP), con Gerardo Fernández Albor á fronte, situouse por diante de UCD neses primeiros comicios autonómicos, os populares sempre foron os máis votados.

E fóra do poder estiveron só en dúas ocasións e por tempo limitado. A primeira delas foi na II Lexislatura, após a moción de censura que deu a Presidencia ao socialista Fernando González Laxe en setembro de 1987. Apenas dous anos despois, nas eleccións de decembro de 1989, Fraga recuperou a Xunta.