Feijóo: Aún es pronto para confirmar una bajada de la curva covid

Cuestionado sobre el apagado de cubas en la factoría de Alcoa San Cibrao, con el que España deja de producir aluminio primario "por primera vez en décadas", el presidente de la Xunta considera que se trata de un "fracaso absoluto". La Xunta no está de acuerdo "ni de forma directa ni indirecta" con esta decisión, recalcó, subrayando que "no nos verán detrás de esto". Incidió en la importancia de contar con un precio de la luz competitivo como solución para las electrointensivas. "En Galicia no aceptamos que hasta 2024 no se pueda producir una sola tonelada de aluminio". Además, indicó, "como presidente de Galicia no puedo confirmar que en 2024 esas cubas se vayan a reactivar".