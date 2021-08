Feijóo avanza unha rebaixa de impostos en 2022 para chegar a máis do 90% dos galegos

SANTIAGO. EP. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ratificou que os orzamentos galegos para o próximo 2022 irán acompañados dunha rebaixa fiscal de impostos autonómicos coa que espera chegar --concretou-- "a máis do 90 por cento" dos galegos. Con todo, o foco estará "con carácter específico e máis intenso" en familias numerosas, menores de 35 anos e persoas con discapacidade. Nunha entrevista con Europa Press, o titular da Xunta deu por pechado que haberá novos beneficios fiscais nos impostos autonómicos (entre eles o de Patrimonio e o de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados) e reivindicou a aposta, nun marco condicionado pola pandemia, por facer "unha política expansiva de gasto". "E iso é deixar á xente gastar un pouco máis e, para iso, necesitamos que teñan que contribuír ou tributar un pouco menos. Pensamos que se o facemos de forma ordenada, non haberá unha baixada substancial en recadación de impostos e vaise a reactivar o consumo. O que imos deixar de ingresar por transmisións, actos xurídicos documentados e patrimonio, creo que o podemos recuperar a través do IVE", dixo.

Ao tempo, reivindicou que nos últimos dez anos o Executivo galego baixou impostos "por valor de 1.100 millóns de euros". "Puxemos esa cantidade nos petos dos galegos para que poidan consumir ou chegar mellor a fin de mes. E agora, para reactivar o consumo, entendemos que estamos en condicións de facer algún axuste máis á baixa nos impostos autonómicos", engadiu o mandatario galego.

BARRERAS E ALCOA

Sen abandonar o ámbito económico, sobre os 23,6 millóns que o Goberno acordou liberar a Barreras para saldar débedas coa industria auxiliar, esgrimiu que "esa partida non é para o futuro" do estaleiro vigués senón "para o pasado". Ao seu xuízo, "o primeiro" que necesita Barreras é "unha gobernanza que queira seguir operando o estaleiro" e considera tamén que, se presenta "un proxecto de viabilidade, a Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI) debe entrar". "E a Xunta vai estar, por suposto, como estivo sempre", garantiu.

E en canto ao futuro de Alcoa en Cervo, criticou a conduta "opaca" da compañía, pero tamén esgrimiu que a clave para o futuro da fábrica é que en España haxa "un prezo eléctrico competitivo" para este tipo de compañías. "Alcoa ten que aclararse e o Goberno ten que establecer un marco enerxético, o demais é proseguir con esta situación de vertixe na que viven miles de familias na Mariña lucense. Non se merecen esta falta de rigor por parte de Alcoa e do Goberno central", avisou.

Así mesmo, en vista dos últimos datos económicos no que respecta á evolución do desemprego na economía e en España, recoñeceu o importante papel que xogan para a recuperación económica as axudas europeas e a débeda emitida polo Banco Central Europeo.

"Que tería ocorrido se o BCE non emite débeda e España tivese que acudir aos mercados para colocar as necesidades de débeda para pagar pensións, ERTE e o amumento de gasto en sanidade ou educación? Prefiro non pensalo. (...) No futuro? O BCE díxonos que gardemos as facturas", apuntou, para concluír que os españois sairán da pandemia "moi endebedados" e esa débeda "hai que pagala".

ATENCIÓN PRIMARIA

Ás "incertezas" da pandemia para os próximos meses, que preocupan ao presidente, súmase a situación da Atención Primaria, que o propio conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, definiu como "preocupante" na súa comparecencia no Parlamento desta semana.

Sobre se non houbo falta de previsión en Galicia, Feijóo respondeu que o que sucedeu é que "fallou o sistema". "Todos os servizos de saúde tiñamos que elixir na época en que non podiamos sacar a oposición todas as vacantes. O que ocorría é que un MIR, se non optabamos por xubilación obrigatoria a determinada idade, non tiña praza no sistema e tivemos que elixir", relatou, ante un modelo especialmente axustado durante o mandato de Mariano Rajoy.

En todo caso, agora sostén que "o problema só se vai solucionar con máis médicos" --apunta en concreto ás especialidades de medicamento familiar e pediatría--, e ve necesaria unha convocatoria extraordinaria inmediata MIR no outono.

"Hai 6.000 persoas que se presentaron ao MIR e non tiveron praza na última convocatoria. Seguro que a metade ou o 30% se cadra non a tivo por dous ou tres preguntas no test. Deberiamos facer unha convocatoria extraordinaria de MIR inmediata. Se é posible este outono, non deixalo para o inverno", recalcou.

REFORMA DO ESTATUTO EN GALICIA?

E no ámbito político, tras as súas reiteradas queixas sobre a "relación privilexiada" de comunidades como Cataluña ou Euskadi co Executivo que lidera Pedro Sánchez e preguntado sobre se unha reforma do Estatuto galego que reforce o autogoberno podería mellorar a posición negociadora da Xunta, Feijóo contestou que non vincula esta situación coa carta estatutaria autonómica.

"O Estatuto de Gernika non tivo ningunha reforma", exemplificou, antes de matizar que, en todo caso, "non" se opón a "mirar que cousas pódense reformar ou mellorar" na carta estatutaria galega, aínda que dubida de que haxa un marco propicio polo acordo co BNG --que reivindica desde hai anos un novo marco estatutario-- e o PSdeG --aínda que o seu líder, Gonzalo Caballero, situou recentemente entre as súas prioridades políticas unha reforma estatutaria--.

"Eu non me opoño a mirar que cousas podemos reformar e mellorar no Estatuto, por suposto", sinalou, pero asegurou que "descoñece" cal é a proposta de Caballero, á vez que rexeitou a do BNG, "un Estatuto de nación". "Nin ERC nin Bildu van orientar a reforma do Estatuto galego", advertiu, convencido de que "a maioría dos galegos" non comparten esa formulación.

Así, afeou ao BNG a súa "obsesión por copiar o modelo independentista catalán e vasco" mentres "degrada o modelo galego", a pesar de que é "moito mellor". "Por que os nacionalistas galegos non queren un pouco máis a Galicia e non senten un pouco máis orgullosos do que somos capaces de facer?", preguntou, antes de defender que cando sae pola comunidade percibe interese polo modelo que funciona en Galicia en ámbitos como o lingüístico ou o económico. "Creo que somos unha comunidade que non necesita copiar ningún modelo", sentenciou, convencido de que, como máximo, se algo pode necesitar Galicia é "perfeccionar o propio".

REMISO A FALAR DO SEU FUTURO

Durante a entrevista, preguntado sobre a situación do PSdeG e se sentiría máis como con outro líder á fronte da formación, como o presidente da Deputación da Coruña e alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, rexeitou facer "valoracións orgánicas" pero si considera que o PSdeG "ten un problema de falta de personalidade". "O PSdeG xa non se cre que é alternativa ao PP, senón só un socio de acompañamento do BNG", dixo, remiso a abordar o seu propio futuro.

Así, cingue o seu compromiso co PPdeG a traballar para mellorar posicións nas próximas eleccións municipais e axudar ao seu partido a chegar á Moncloa nas xerais. Pero non se ata a optar a unha quinta maioría absoluta autonómica en 2024. "Se hai un ano estaba no meu cuarto exame, como vou estar pensando en presentarme ao quinto? Se nin sequera coñezo o temario, non ten sentido, nin importancia", resolveu.