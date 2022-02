Feijóo carga contra la “arbitrariedad y lentitud” en la gestión de los Next Gen

La vía judicial contra el reparto de los fondos europeos de empleo hecho por el Gobierno no ha pasado por el momento de amenaza. Pero la Xunta sigue dispuesta a pelear por mejorar la gestión del dinero que está llegando ya de Europa. Lo volvió a dejar claro ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que de nuevo denunció la “arbitrariedad y lentitud” en la gestión que está haciendo el Gobierno de España de los Next Generation. El presidente gallego advirtió además de de la necesidad de “reformar el sistema productivo” para que los recursos que recibirá el país no supongan una oportunidad perdida, con grave impacto en la deuda.

Durante su intervención en la inauguración del encuentro ‘El impacto de los Fondos Next Generation en Galicia’, organizado por APD y Deloitte, insistió en pedir al Ejecutivo de Pedro Sánchez una “cogobernanza” real para que “la vacuna económica” que supondrán estos fondos funcione de verdad. Abogó así por “una descentralización de una parte importante” de los 140.000 millones de euros que prevé recibir España en los próximos años, ya que son las comunidades, arguyó, las que mejor conocen los sectores y los proyectos en cada territorio. Feijóo cree que deberían ser las autonomías las que hiciesen “una primera selección” de los proyectos susceptibles de recibir fondos.

Ante una nutrida representación de empresarios, el jefe del Ejecutivo gallego pidió además unas “mínimas garantías” de que los fondos europeos lleguen a las pymes y no solo a las multinacionales y a la gran empresa, ya que si no, dijo, no va a mejorar la competitividad de la economía del país, que estará más endeudado por haber gastado esos fondos.

“No tengo más interés que la vacuna económica funcione”, reiteró Núñez Feijóo que, tras autocalificar la gestión gallega de la pandemia con un “notable alto”, ofreció al auditorio algunos ejemplos de la “arbitrariedad” que denuncia. Entre ellos, el anuncio de la instalación de una fábrica de baterías (en Cataluña) cuando ni siquiera se había abierto el plazo para poder presentar proyectos. O el de un centro de innovación por 57 millones de euros en Extremadura del que Galicia desconoce que hubiese una convocatoria abierta.

Al político de Os Peares tampoco le gusta que el Gobierno haya decidido quedarse con “más de 15.000 millones de euros” de los fondos destinados a industria, algo que “en un país descentralizado es sintomatología de arbitrariedad intensa”; y tampoco que se haya “apropiado” de una parte de los fondos de políticas activas de empleo, pese a que las competencias en la materia están claras. Y otro punto de crítica: el titular de la Xunta sostiene que se están imponiendo requisitos que las empresas no son capaces de cumplir para acceden a las ayudas de los planes de rescate.

En cuanto a la “lentitud” que reprocha al Ejecutivo central, esgrimió que “de todas las propuestas presentadas” Galicia no tiene respuesta alguna, y “no ha llegado un euro” a ninguna iniciativa que haya partido de la comunidad. En Galicia, destacó al respecto, se han hecho “los deberes” y ha presentado “una candidatura sólida”, en la que se apuesta por la colaboración público-privada, por trabajar mano a mano todos los agentes y por sectores estratégicos para la comunidad.

A modo de ejemplo, aludió a la automoción –con el proyecto AutoÁncora–; biotecnología y salud personalizada -–crear una nueva fábrica de vacunas o la consolidación de la incubadora de nuevos fármacos–; sector agroalimentario –con proyectos como el de Anfaco-Cecopesca–; economía circular –centro de transformación de purines en fertilizantes y biogás–; y forestal –fábrica de fibras textiles–.

Al presidente de la Xunta le precedieron con sus discursos el vicepresidente de APD, Roberto Tojeiro, y el director de Deloitte para Galicia y Castilla y León, Miguel Barroso, quien también reconoció que sería positiva “una mayor velocidad de crucero”. En su intervención, Barroso recalcó la importancia de utilizar los fondos activados en Europa para hacer frente a las consecuencias de la pandemia para “transformar sectores” que funcionan como “trasatlánticos” en España, pero cuyo “rumbo de navegación” es preciso cambiar, así como para el impulso de otros nuevos.